Kinjaz är en familj av rörelseninjor

"Kinjaz – en ninjafamilj i rörelse"
Atleter*
Se hur den här dansgruppen håller ihop genom att prioritera "familjen till varje pris".
Kinjaz medgrundare Mike Song och gruppen i centrala Los Angeles.
När Kinjaz ses hälsar de med en särskild handrörelse där de håller ihop pek- och långfingret och riktar dem uppåt. Signaturhälsningen symboliserar deras gemenskap både som dansgrupp och vänner för livet. Flera av originalmedlemmarna har också en gemensam fingertatuering som blir synlig när de gör hälsningen – tecknet för familj. "Den står för tanken att vi rör oss tillsammans mot ett gemensamt mål", säger Mike Song.
När gruppens grundare slår sig ner på golvet i dansstudion i centrala Los Angeles för att prata om sin bakgrund flyter samtalet så naturligt att det nästan känns som en koreografi. Gruppen grundades 2010 och började snart synas på nationell tv med sina precisa rutiner. "I början var det mest på skoj. Vi träffades och hade grillkvällar och ibland uppträdde vi på små lokala evenemang", säger Mike. "Idag är vi ett globalt varumärke."
"Vårt gemensamma mål är att prioritera familjen till varje pris."
Gruppens namn kombinerar det som ligger dem närmast om hjärtat. "Kin betyder familj [på engelska], och är samtidigt [den grekiska] ordstammen för rörelse, som i kinetik. Det vi gjorde var att förkorta 'family of movement ninjas' till Kinjaz", förklarar Mike.
"Vårt gemensamma mål är att prioritera familjen till varje pris och stötta och peppa varandra att nå vår maximala gemensamma potential", säger Anthony Lee.
Just känslan av ett gemensamt syfte är särskilt viktig, eftersom varumärket har så många olika företagsinriktningar: De har en klädkollektion, producerar live-evenemang och driver till och med ett nudelföretag. Men den gemensamma nämnaren som håller ihop alltihop är dansen.
"När vi känner oss stressade och utarbetade uppskattar jag verkligen att hitta en plats och tid för att träna – bara dansa, spela bra musik och ha kul", säger Vinh Nguyen. "Det ger oss nya krafter och hjälper oss att minnas varför vi gör det här. Vi gör det för varandra och vår gemensamma kärlek till dansen."
"Dansen river alla murar … förenar människor."
Tack vare sin stora genomslagskraft online och sina arenashower hittar gruppen ständigt olika sätt att förmedla berättelser och budskap till sin publik och uppmuntra dem att röra på sig. "Dansen river alla murar, oavsett om det gäller könsnormer, sexuell läggning, nationalitet, etnisk bakgrund eller språk", säger Anthony. "Dansen förenar människor."
"Dans är en av de äldsta sporterna genom tiderna och alla människor har någon form av relation till dans", säger Ben Chung. "Små barn som hör musik börjar genast hoppa upp och ner. Sedan tar vi samma sak vidare till nivån där breakdance blir en del av OS för första gången 2024 … det är en sådan enorm spännvidd."
"Dessutom är det en av de mest lättillgängliga sporterna", säger Addy Chan. "Till skillnad från andra sporter som kräver massor av resurser, pengar till utrustning eller en plan eller pool är dansen tillgänglig för alla."
Och för alla sorters kroppar. "Det finns många sporter som kräver att du ska ha en viss kroppsbyggnad", säger Mike. "Det unika med dans är att din kropp är ditt verktyg, oavsett vilken typ av kropp du har. Du kanske till exempel är för smal för att utöva vissa sporter, men så börjar du dansa och inser att 'Jag är superflexibel, det här kan jag jobba med!' Eller kanske har du kroppskomplex, till exempel för dina stora lår, men sedan inser du att 'Jag har grym balans!' och börjar utnyttja det."
Kinjaz har mycket på gång, men vad är deras nästa move? Jo, de senaste tre åren har de arbetat "i smyg" med ett hemligt projekt tillsammans med Nike som lanseras snart.
Film: Aimee Hoffman
Foto: Thalia Gochez
Text: Dan Rookwood
Publicerades i: juli 2021