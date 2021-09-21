Kinjaz är en familj av rörelseninjor

Gruppens namn kombinerar det som ligger dem närmast om hjärtat. "Kin betyder familj [på engelska], och är samtidigt [den grekiska] ordstammen för rörelse, som i kinetik. Det vi gjorde var att förkorta 'family of movement ninjas' till Kinjaz", förklarar Mike.



"Vårt gemensamma mål är att prioritera familjen till varje pris och stötta och peppa varandra att nå vår maximala gemensamma potential", säger Anthony Lee.



Just känslan av ett gemensamt syfte är särskilt viktig, eftersom varumärket har så många olika företagsinriktningar: De har en klädkollektion, producerar live-evenemang och driver till och med ett nudelföretag. Men den gemensamma nämnaren som håller ihop alltihop är dansen.



"När vi känner oss stressade och utarbetade uppskattar jag verkligen att hitta en plats och tid för att träna – bara dansa, spela bra musik och ha kul", säger Vinh Nguyen. "Det ger oss nya krafter och hjälper oss att minnas varför vi gör det här. Vi gör det för varandra och vår gemensamma kärlek till dansen."