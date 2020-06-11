Nyttig och mättande kycklingwrap

Mättande kycklingwrap
Kost
Senast uppdaterad: 11 juni 2020
med Nike Training
En nyttig och mättande måltid på bara 30 minuter. Fyra portioner.
Ät dig mätt på en god och nyttig kycklingwrap. Receptet är enkelt att laga, fullt av protein och ger energi som varar länge.
En välbalanserad måltid med kyckling, tortillas och ärtor ser till att du slipper gå hungrig. Nötfritt.
Ingredienser
600 g kycklingfilé
1 msk olivolja
450 g gröna ärtor
225 g cream cheese
1 rödlök
300 g blandsallad
8 tortillas av fullkornsvete
Instruktioner:
- Förvärm ugnen till 425ºF.
- Tina ärtorna i en bunke om de är frusna.
- Täck kycklingen i en blandning av olivolja, salt och kryddor efter smak. Lägg kycklingfiléerna på en ugnsplåt och stek dem i 20 minuter tills kycklingen är genomstekt. Skär filerna i tunna skivor och ställ åt sidan.
- Mosa ärtorna med en gaffel och blanda med cream cheese. Salta och peppra efter smak. Skär rödlöken i tunna skivor. Bred ut ärt- och cream cheese-röran på tortillabröden. Lägg kyckling, sallad och lök på bröden. För en extra touch kan du värma tortillawrapsen i en grillstekpanna. Smaklig måltid!
Instruktioner:
- Förvärm ugnen till 220º C.
- Tina ärtorna i en bunke om de är frusna.
- Täck kycklingen i en blandning av olivolja, salt och kryddor efter smak. Lägg kycklingfiléerna på en ugnsplåt och stek dem i 20 minuter tills kycklingen är genomstekt. Skär filerna i tunna skivor och ställ åt sidan.
- Mosa ärtorna med en gaffel och blanda med cream cheese. Salta och peppra efter smak. Skär rödlöken i tunna skivor. Bred ut ärt- och cream cheese-röran på tortillabröden. Lägg kyckling, sallad och lök på bröden. För en extra touch kan du värma tortillawrapsen i en grillstekpanna. Smaklig måltid!
Näringsinnehåll per portion
526 kalorier
55 g kolhydrater
45 g protein
13 g fett