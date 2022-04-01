Bakom vissa synskadade löpare finns det ledsagare

"Ledsagarna måste vara snabbare än de synskadade löparna för att säkerställa att de kan springa på ett säkert sätt och göra framsteg", säger Yachi. Han är den som har sprungit längst tid med Youyou och berättar att de förutom den fysiska träningen också har jobbat mycket på att utveckla en riktigt bra kontakt med varandra.



De springer med ett blått rep på 30 cm som förbinder YouYous vänstra handled med Yachis högra. De rör sig unisont, som varandras spegelbilder, och använder repet som ett sätt att kommunicera.



När Yachi och Youyou håller jämn steglängd och tempo hänger repet rent naturligt löst. Då vet de att de är på samma våglängd och helt synkroniserade. "När två personer är på samma våglängd behöver de egentligen inte prata så mycket om löpning," säger Yachi.