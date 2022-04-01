Bakom vissa synskadade löpare finns det ledsagare

En löparstory som börjar med ett rep
Atleter*
Den här löparstoryn handlar mer om händer än om fötter. Samma sport, samma drivkraft. Enda skillnaden är ett kort rep mellan händerna. Med varje steg framåt skickas vänskap, uppmuntran och passion från den ena repänden till den andra.
"Att springa är inte bara bra för mig fysiskt, det hjälper mig också att komma ut varje dag istället för att bara sitta hemma", säger Youyou, en synskadad löpare och medlem i välgörenhetsorganisationen Lan Jingling (den blåögda anden) som förespråkar inkluderande sport. Lan Jingling grundades av ett gäng löpare och är nu inne på sitt femte år.
En synskadad löpare behöver få hjälp av minst en ledsagare för att kunna nå olika löparmål. Youyou och andra synskadade löpare som tränar inför ett maraton behöver minst tre partner: en ledsagare, en löpare som springer framför och en löpare som springer bakom. Formationens tydliga arbetsfördelning och taktiska samarbete ger den synskadade löparen ett säkert och stabilt tempo i löpningen.
Yachi har sprungit tillsammans med Youyou i flera år. När de först försökte springa med det 30 cm långa repet mellan sig krockade de med varandra flera gånger. Nuförtiden springer de som om de var varandras kloner. När de tränar inför en tävling ansluter sig fler ledsagare till dem. Tillsammans formar de en löparformation som genomlevt många tidiga morgnar, sena kvällar, iskalla vintrar och stekheta somrar ihop. Utanför löpspåret finns inget rep, ingen formation. Men det finns ett annat, osynligt band som förbinder dem.
"Jag ser dem."
Om jag inte lägger upp en selfie kan det vara för att "jag har en dålig hårdag", säger Youyou.
Det kan verka överraskande, men själv tycker Youyou inte att han saknar något i livet, inte ens förmågan att kunna se. Youyou "tittar" helt enkelt på ett annat sätt.
Han är 21 år och utbildad AI-dataannoterare – en sorts utbildare som lär AI att bättre förstå mänskliga förfrågningar.
Men i den verkliga världen är han själv den som lär sig och som nyfiket och ivrigt vill förstå och prova på allting.
Han gillar att fotografera livets stora och små ögonblick. Tack vare röstassistans har han blivit en mästare på att ta bilder med sin mobiltelefon. Han tar selfies med sina vänner, knasiga resefoton och bilder på tidiga morgonrundor och vindhärjade kustlandskap.
Youyou är en social och utåtriktad person som ofta anordnar fysiska löparträffar. Även om han inte kan se de andras ansikten så kan han efter bara några få ord snabbt identifiera de personer som han har skickat röstmeddelanden med online. "Jag ser dem", säger han.
Repet
Löpningen är ett annat fönster som Youyou kan "se" världen genom.
Förutom Yachi guidas Youyou även av Yao Ying och Xiao Yu’er inom Lan Jingling-gruppen. De följer regelbundet med Youyou på både löparevent och träningspass och hjälper honom att gradvis bli bättre och nå sina personliga mål.
Under träningspassen springer Yao Ying framför, Yachi till vänster och Xiao Yu’er bakom Youyou. Bakifrån ser den starka formationen ut att omringa Youyou, men i själva verket är det vänskapens starka band som förbinder dem alla.
"Ledsagarna måste vara snabbare än de synskadade löparna för att säkerställa att de kan springa på ett säkert sätt och göra framsteg", säger Yachi. Han är den som har sprungit längst tid med Youyou och berättar att de förutom den fysiska träningen också har jobbat mycket på att utveckla en riktigt bra kontakt med varandra.
De springer med ett blått rep på 30 cm som förbinder YouYous vänstra handled med Yachis högra. De rör sig unisont, som varandras spegelbilder, och använder repet som ett sätt att kommunicera.
När Yachi och Youyou håller jämn steglängd och tempo hänger repet rent naturligt löst. Då vet de att de är på samma våglängd och helt synkroniserade. "När två personer är på samma våglängd behöver de egentligen inte prata så mycket om löpning," säger Yachi.
Repet hjälper dem båda.
Tack vare repet är Yachi inte längre ensam på sin löparresa. För att repet alltid ska hänga löst måste han träna hårt på egen hand för att förbereda sig på alla möjliga situationer. "Men jag ser det inte som välgörenhet", säger han. "Det här är en gemensam prestation. Jag hjälper inte bara honom att bli bättre, han sporrar mig också till att fortsätta framåt och vara stark."
Mer än löpare
Även om Youyou tycker att dagens människor rent allmänt "lever" via sina mobiler så är hans vänner verkliga.
"Yachi, Auntie Yao och Xiao Yu'er är mer som guider som får mig att utforska världen", säger han. När han ändå ger sig ut för att springa känner han sig också mer motiverad till att mötas upp med de andra.
Tillsammans sjunger de karaoke, provar nya trendiga restauranger och åker ut till förorterna så att Youyou får "uppleva ljudet" utanför stadens centrum. "Efter så här lång tid är jag inte bara en löparpartner utan snarare en vän eller familjemedlem", säger Youyou.
Nuförtiden är löpningen inte bara en träningsform utan också ett sätt för vännerna att umgås.
När de går ut och äter tycker inte Youyou om när restaurangpersonalen är överdrivet påpasslig bara för att han är synskadad. Den här formen av "överdriven omtänksamhet" gör honom obekväm.
Yachi, Yao Ying och Xiao Yu'er vet alla hur mycket Youyou längtar efter nya upplevelser och försöker ofta att tillsammans hitta på nya saker för honom att uppleva.
Ibland tar de med Youyou ut till kusten där han kan känna vinden från havet i ansiktet. De tar sig förbi skyddsvallarna så att adrenalinet börjar rusa genom kroppen på honom. När han väl har fått den där kicken sticker de iväg på en löprunda.
Inom fysiken säger man att när ljudvågor med samma våglängd möts resonerar de med samma frekvens och orsakar kraftiga svängningar. Samma resonans finns mellan Youyou, Yachi, Yao Ying och Xiao Yu'er. Vad mer kommer de att få uppleva om de fortsätter att springa tillsammans? Oavsett hur långt de har kommit eller hur många spännande tävlingar som ligger framför dem, så är det tack vare löpningen som de blivit vänner och tillsammans kan möta det okända. Bara det är en stor bedrift.