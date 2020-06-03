Recept på linssoppa

Till linssoppan:

Lägg i kokosolja och lök i en stor gryta och låt löken fräsa på medelvärme tills den blir genomskinlig, ungefär 5–7 minuter. Lägg i vitlök och låt steka tills det börjar dofta. Lägg i morötterna och sötpotatisen och låt dem steka tills de mjuknar. Häll i linserna och grönsaksbuljongen och låt koka upp. Lägg i timjan och lagerblad och sänk värmen för att låta det sjuda. Låt soppan sjuda i mellan en halvtimme och två timmar. Lägg i kålen några minuter innan du tar av grytan från värmen. Förvara i fem separata matlådor och låt stå i kylen i upp till tre dagar, eller i frysen i upp till två veckor.



För toppingen:

Lägg alla ingredienser i en matberedare och kör tills allt är grovt hackat. Dela upp i behållare och förvara med soppan. Servera med ett kokt ägg.