Recept på linssoppa

Preppad för vinst: Linssoppa
Kost
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Så skapar du bränsle för en hel veckas träning med bara ett recept.
Det här enkla receptet för en enda kastrull är fyllt med kolhydrater, protein och bra fetter för att ge kraft åt en hel veckas träning. Prova!
Kolhydrater från sötpotatis. Protein från linser. Bra fett från kokosnöt och valnötter. Den här måltiden ger dig det bränsle som du behöver för träningspasset, eller återhämtningen. Det här storkoket ger dig luncher för en hel vecka.
Ingredienser
Till linssoppan:
60 ml kokosnötsolja
2 hackade gula lökar
6 hackade vitlöksklyftor
4 stora tärnade morötter
6 små tärnade sötpotatisar
760 g röda linser
1890 ml grönsaksbuljong
2 lagerblad
10 g färsk timjan
270 g hackad svartkål
Till kryddtoppingen:
96 g osötad riven kokosnöt
150 g rostade valnötter
15 ml koriander
15 ml kummin
15 ml fänkål
2,5 ml salt
Till äggen:
5 stora ägg
280 g is
Tillvägagångssätt
Till linssoppan:
Lägg i kokosolja och lök i en stor gryta och låt löken fräsa på medelvärme tills den blir genomskinlig, ungefär 5–7 minuter. Lägg i vitlök och låt steka tills det börjar dofta. Lägg i morötterna och sötpotatisen och låt dem steka tills de mjuknar. Häll i linserna och grönsaksbuljongen och låt koka upp. Lägg i timjan och lagerblad och sänk värmen för att låta det sjuda. Låt soppan sjuda i mellan en halvtimme och två timmar. Lägg i kålen några minuter innan du tar av grytan från värmen. Förvara i fem separata matlådor och låt stå i kylen i upp till tre dagar, eller i frysen i upp till två veckor.
För toppingen:
Lägg alla ingredienser i en matberedare och kör tills allt är grovt hackat. Dela upp i behållare och förvara med soppan. Servera med ett kokt ägg.