Låt henne tävla
Guide till att coacha tjejer
Experter menar att tjejer som utövar sport mår bättre fysiskt, psykiskt, mentalt, känslomässigt och socialt. Ändå slutar tjejer med sport dubbelt så ofta som killar. Det vill vi ändra på. Som en del av Nikes arbete med partner och experter inom communityn har vi tagit fram en guide till att coacha tjejer – en resurs som hjälper mentorer att ge unga atleter möjligheter och stöd.
Tjejer älskar att träna och satsa hårt. Forskningen stöder detta: Tre fjärdedelar av tjejerna säger att tävlingsdelen är det de gillar mest med sport. De spelar gärna i lag som betonar vikten både av att vinna och ha kul. Vi vet att tjejer inte är ömtåliga och att de inte är mer benägna att skada sig än killar. Först och främst vill de träna.
Det betyder inte att du måste köra träningsmatcher eller hålla koll på resultatet på varje träning. Däremot bör du hitta sätt att uppmuntra tjejerna till vänskaplig tävlan samtidigt som de lär sig viktiga färdigheter.
De bästa lekarna är de där barnen får röra sig med så få avbrott som möjligt. Lekar som lär ut kommunikation, teamwork, problemlösning och rörelsefärdigheter är alla bra. Här är några roliga, enkla aktiviteter som lär ut de här koncepten och får tjejer att komma igång.
Vi vill att barn ska röra på sig så mycket som möjligt – och det vill de också – så se till att anpassa lekar som tafatt där barn brukar åka ut. En anpassad version av tafatt skulle till exempel kunna vara att den som blir tagen får stå still i fem sekunder och ropa ut namnet på sin favoritatlet eller favoritlag. Sedan får barnet vara med i leken igen.
För att kunna tävla måste tjejer ha rätt kläder – inte bara för sporten, utan även för sina kroppar. Om en tjej verkar obekväm eller plötsligt inte vill vara med, kan hon behöva personlig utrustning som en sport-BH. Prata med henne på ett lämpligt sätt, tillsammans med en förälder eller vårdnadshavare, så att hon kan spela säkert och bekvämt.
Ge henne chansen att lyckas
- Sätt upp personliga mål
Välj aktiviteter där tjejer kan mäta sina framsteg över tid – uppmuntra dem helt enkelt att tävla mot sig själva. Allt som innehåller upprepning, snabbhet, höjd eller avstånd kan mätas och följas upp, så att tjejerna vet när de har satt personliga rekord. Och se till att fira dem.
- Snabbt in i leken igen
Prioritera aktiviteter som håller barnen i konstant rörelse. Det innebär att undvika (eller anpassa) aktiviteter där man ska stå i kö, vänta på sin tur eller där man åker ut. Skapa stationer för att minimera väntetiden och låt barnen öva på rörelsefärdigheter när de rör sig från en station till en annan. I lekar där man åker ut ska du hitta sätt för deltagarna att snabbt komma in i leken igen genom att exempelvis "tinas upp" av en lagkamrat.
- Tävla som ett team
Under träningen ska du använda dig av lekar där barnen måste samarbeta som lag för att lösa en utmaning. De kan till exempel enas om en strategi för att klara av en hinderbana utan att befinna sig mer än en armslängd från varandra. Stafettlopp är också bra, och alla andra aktiviteter där laget jobbar mot ett gemensamt mål.