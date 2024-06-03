Låt henne tävla

Tjejer älskar att träna och satsa hårt. Forskningen stöder detta: Tre fjärdedelar av tjejerna säger att tävlingsdelen är det de gillar mest med sport. De spelar gärna i lag som betonar vikten både av att vinna och ha kul. Vi vet att tjejer inte är ömtåliga och att de inte är mer benägna att skada sig än killar. Först och främst vill de träna.

Det betyder inte att du måste köra träningsmatcher eller hålla koll på resultatet på varje träning. Däremot bör du hitta sätt att uppmuntra tjejerna till vänskaplig tävlan samtidigt som de lär sig viktiga färdigheter.

De bästa lekarna är de där barnen får röra sig med så få avbrott som möjligt. Lekar som lär ut kommunikation, teamwork, problemlösning och rörelsefärdigheter är alla bra. Här är några roliga, enkla aktiviteter som lär ut de här koncepten och får tjejer att komma igång.