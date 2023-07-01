Kerolin Nicoli – Fotbollstories – Nike

Kerolin har alltid älskat fotboll, men det fanns en tid när hon trodde att hon skulle vara tvungen att sluta spela. När hon var elva år fick hon ont i höger ben. Senare fick hon veta att hon hade en ovanlig sjukdom som orsakade en infektion i skelettet. Läkarna var inte säkra på att hon skulle kunna spela en kontaktsport som fotboll, inte ens efter en operation.



Men Kerolin gav inte upp. Hon började spela med sina vänner för att få tillbaka skickligheten och styrkan. Med tiden läkte hennes ben och hon kunde fortsätta med sporten som hon älskade. Kerolin klättrade i det brasilianska klubbsystemet och till slut blev hennes dröm verklighet: hon blev proffs. 2022 började Kerolin spela för North Carolina Courage.



I den första matchen mot NJ/NY Gotham FC utnyttjade hon varenda minut på planen för att visa upp sina styrkor. När Kerolin fick en passning från en lagkamrat mot slutet av matchen, visste hon att det var hennes chans. Hon avancerade på planen, tog sig förbi tre försvarare och BAM – slog till bollen med höger fot och in i mål.



"Jag har alltid varit fokuserad på att nå stor framgång i min karriär."



– Kerolin Nicoli