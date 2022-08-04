Trained Podcast: Öka din rörlighet med Kelly Starrett
Coachning
Har jobbiga skador gjort livet svårt för dig? Den här fysioterapeutens syn på rörelse kan vara lösningen till dina skador.
Trained är en podcast som utforskar det senaste inom holistisk träning.
Att bli en så bra atlet som möjligt handlar inte bara om att köra hårdare, lyfta tyngre eller springa snabbare. Enligt Kelly Starrett, doktor i fysioterapi, måste du börja med grunderna för att förbättra dina resultat. I det här avsnittet pratar CrossFit-tränaren och medgrundaren av The Ready State med vår värd Jaclyn Byrer och berättar hur vi kan bygga en stadig fitnessgrund genom att maxa vår rörlighet. Han förklarar grundläggande tekniker som förebygger skador och hur de används inom alla olika sporter och träningsformer. Han går också igenom hur vem som helst kan hålla sig i form, oavsett om man tränar på gym.
"Det handlar inte om att 'den som jobbar hårdast vinner.' Det handlar om att vara skickligast och hur ens färdigheter kan användas på olika områden."
Kelly Starrett
Doktor i fysioterapi, CrossFit-tränare och medgrundare av The Ready State
Har du frågor om mental inställning, träning, kost, återhämtning eller sömn? Har du förslag på en gäst eller ett ämne? Mejla till Jaclyn på trained@nike.com, så tar hon med sig förslagen inför kommande avsnitt.