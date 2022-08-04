Att bli en så bra atlet som möjligt handlar inte bara om att köra hårdare, lyfta tyngre eller springa snabbare. Enligt Kelly Starrett, doktor i fysioterapi, måste du börja med grunderna för att förbättra dina resultat. I det här avsnittet pratar CrossFit-tränaren och medgrundaren av The Ready State med vår värd Jaclyn Byrer och berättar hur vi kan bygga en stadig fitnessgrund genom att maxa vår rörlighet. Han förklarar grundläggande tekniker som förebygger skador och hur de används inom alla olika sporter och träningsformer. Han går också igenom hur vem som helst kan hålla sig i form, oavsett om man tränar på gym.