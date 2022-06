Kan du springa under graviditeten? Ja, så här gör du enligt experterna

Om du är löpare känner du till fördelarna med träning: endorfiner, bättre kondition och starkare muskler i underkroppen. Som gravid kan du fortfarande dra nytta av det.



"Jag ser löpningen under graviditeten som något som gynnar både din allmänna fysiska hälsa och din mentala hälsa och som förbereder dig för förlossningen", säger Amanda Williams, läkare och gynekolog i Oakland, Kalifornien. (Hon sprang ett halvmaraton när hon var gravid i sjätte månaden)



Du kommer att gå upp i vikt och tyngdkraften kommer att flyttas fram. Du kommer vara tacksam för det under graviditeten, eftersom det bidrar till de största förändringarna som din kropp sannolikt någonsin kommer att genomgå, säger Dr. Williams. Forskning visar dessutom att personer som tränar under hela graviditeten kan förbättra förmågan att hantera smärta under förlossningen. "Det kan vara kroppens styrka och smidighet, träningen i att hantera obehag eller tron på sin förmåga ... eller alla tre", fortsätter hon. Vad gäller mental hälsa kan de humörreglerande kemikalierna som frigörs under löpning hjälpa till att balansera de hormonella upp- och nedgångarna under graviditeten. När du springer har du dessutom möjlighet att sortera dina tankar och oro (som du kan ha mycket av), lägger hon till.



Jane Wake är specialist på träning under och efter graviditeten och är baserad i London. Hon hävdar att det finns ännu en fördel med att springa under den här perioden: det stärker kopplingen mellan kropp och sinne så att du lättare vågar lita på dig själv under förlossningen och därefter.



Vill du ut och springa? Även om en internationell studie på nästan 1 300 kvinnor har visat att löpning inte påverkar graviditeten negativt, finns det ett par små förändringar som du gärna bör göra. (Viktigt att tänka på: Rådfråga din läkare eller barnmorska innan du tränar om du har en högriskgraviditet.)