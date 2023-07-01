Kadeisha Buchanan – Fotbollstories – Nike

Kadeisha är en skicklig försvarare på planen. Hon kan stoppa några av världens bästa anfallsspelare. Som mittback är Kadeisha som en skugga, förutser sina motståndares minsta steg och överlistar varje move. Sedan slår hon till, stjäl bollen och hindrar deras spel.

Men när Kadeisha var ung såg det inte ut som om hon skulle kunna bli proffs. Hon hade en stor familj. Hennes mamma hade flera jobb men hade ändå svårt att ha råd med hyra och mat, än mindre med fotbollsavgifter.

Men med hjälp från vänner och familj, klarade Kadeisha och hennes familj sig genom svårigheterna. Och oavsett hur upptagen hon var, fanns hennes mamma alltid där och ställde sig i mål medan Kadeisha övade på skott efter skolan. Kadeishas kärlek till spelet hjälpte henne igenom de svåra stunderna.

När Kadeisha var tonåring fick världens främsta coacher upp ögonen för henne. Hon var 17 år när hon debuterade för Kanada och några år senare blev hon proffs. Idag hyllas hon som en av de bästa försvararna i världen. Hon är en orubblig kraft på planen.

"Fotboll är mitt liv. Det har förändrat mitt liv till det bättre."

– Kadeisha Buchanan