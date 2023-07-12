Ingen sport utan Pride: Joy Run Collective

Ingen sport utan Pride.
HBTQIA+-communityn har alltid funnits här och flyttat fram gränserna genom sticka ut när det gäller innovation och glädje. Vi riktar strålkastarna mot atleterna* och kollektiven som har en långsiktig positiv inverkan på sporten, så att framtida generationer kan känna sig värdiga och kapabla att röra sig lika fritt som alla andra.
Om du inte hört talas om Berlin-baserade Joy Run Collective än, är det dags för en introduktion. Det grundades av Huyen (hon/henne) efter att hon upptäckte hur löpning kan stärka självförtroendet. Det här inspirerande kollektivet kämpar för BIPOC* och queera personer, med målet att inspirera fler queera individer till löpning.
Den här inkluderande gruppen erbjuder en säker och accepterande miljö där alla kan hitta friheten och glädjen i att röra sig. Joy Run har fått alltmer uppmärksamhet och håller på att revolutionera löparscenen i Berlin genom att skapa en plats där framtida generationer kan engagera sig i löpning på ett tryggt sätt.
Glädje och gemenskap
Hany (hon/hen) och Jarred (han/hen) är stolta över att vara en del av kollektivet och älskar hur Joy-communityn ger dem möjligheten att känna sig representerade, synliggjorda och, framför allt, fria att erövra de vackra omgivningarna i Berlin.
Att känna sig sedda på en trygg plats får dem också att känna sig säkra. Att kunna springa utan begränsningar är något som ofta tas för givet, men Joy ger dem en djup känsla av tacksamhet och frihet. Att springa är mer än bara rörelse, det är en mental resa som lär en att vara närvarande, att lyssna på kroppen och strunta i vad andra tycker.
"Det är väldigt viktigt att göra anspråk på din plats i den här världen, men också att dela den med andra." – Hany