Ingen sport utan Pride: Joy Run Collective

Hany (hon/hen) och Jarred (han/hen) är stolta över att vara en del av kollektivet och älskar hur Joy-communityn ger dem möjligheten att känna sig representerade, synliggjorda och, framför allt, fria att erövra de vackra omgivningarna i Berlin.



Att känna sig sedda på en trygg plats får dem också att känna sig säkra. Att kunna springa utan begränsningar är något som ofta tas för givet, men Joy ger dem en djup känsla av tacksamhet och frihet. Att springa är mer än bara rörelse, det är en mental resa som lär en att vara närvarande, att lyssna på kroppen och strunta i vad andra tycker.



"Det är väldigt viktigt att göra anspråk på din plats i den här världen, men också att dela den med andra." – Hany