Jordan Brand The One är en årlig 1 mot 1-basketturnering för atleter i åldern 14–18 år. Regionala kval hålls i över 20 städer i världen och de bästa går vidare och spelar final i Shanghai i Kina i augusti. Turneringen arrangeras av Jordan Brand – det Nike-varumärke som för vidare Michael Jordans arv – och är nu inne på sitt tredje år.