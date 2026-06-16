THE ONE – EN GLOBAL 1 MOT 1-BASKETTURNERING FÖR ATT UTSE DE BÄSTA 1 MOT 1-SPELARNA I VÄRLDEN ÄR TILLBAKA.
The One är tillbaka för tredje året i rad för att visa världen nästa generation av storhet. 1 mot 1. Inget lag. Ingen hjälp. Bara du, din motståndare och den som vill vinna mest.
The One 2026
OM EVENTET
I år avgörs Jordan Brands The One i Shanghai den 29 augusti. Det är öppet för spelare i åldern 14–18 och regionala kval hålls i över 20 städer i Nordamerika, Europa och Asien. De bästa spelarna går vidare till globala finaler. Vinnaren i turneringen för tjejer respektive killar vinner titeln The One och blir officiell ambassadör för Jordan Brand.
Det är inte bara världens bästa 1 mot 1-basket. The One sänder liveuppträdanden från världens mest populära artister. Communityn har en designtävling för nya konstnärer som får göra sitt avtryck i världen med en uppdaterad AJ1. Eftersom det är Jordan Brand kommer det såklart att finnas överraskningar längs vägen.
ALLT DU BEHÖVER VETA
- The One är en global basketturnering.
- Kvalen är öppna för spelare som är 14–18 år.
- Killar och tjejer spelar var för sig.
- Kvalen äger rum i Nordamerika, Europa och Asien.
- Finalerna spelas i Shanghai i Kina den 29 augusti.
- Vinnarna av The One blir ambassadörer för Jordan Brand.
REGLER
- Första spelare att nå 23 poäng eller den som leder efter 8 minuter vinner, beroende på vilket som inträffar först.
- Poäng sätts som 2 eller 3.
- 9-sekunders skottklocka. Skottklockan startar när bollen har rensats efter bollvinst eller när den anfallande spelaren rör den efter checkning.
- Löpande klocka med undantag för sista minuten.
THE ONE-VINNARE
VÄGEN TILL FINAL
Kvalen spelas i över 20 städer i hela världen. Finalisterna reser till Shanghai i Kina den 29 augusti för en chans att kämpa om kronan och bli den bästa 1 mot 1-spelaren i världen.
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Vanliga frågor
Vad är The One-turneringen?
Jordan Brand The One är en årlig 1 mot 1-basketturnering för atleter i åldern 14–18 år. Regionala kval hålls i över 20 städer i världen och de bästa går vidare och spelar final i Shanghai i Kina i augusti. Turneringen arrangeras av Jordan Brand – det Nike-varumärke som för vidare Michael Jordans arv – och är nu inne på sitt tredje år.
Vem kan vara med?
The One är öppen för basketspelare i åldern 14–18 år, med separata grupper för killar och tjejer. Varje grupp har en egen mästare.
Varför är turneringen 1 mot 1?
1 mot 1-spel var viktigt under MJ:s uppväxt. Det var under matcher mot brodern Larry hemma i trädgården som hans obevekliga tävlingsinstinkt utvecklades. Idag hyllar Jordan Brand det arvet genom att söka över hela världen efter basketspelare som har samma starka vilja att vinna.
Vilka är reglerna?
- Första spelare att nå 23 poäng eller den som leder efter 8 minuter vinner, beroende på vilket som inträffar först.
- Poäng sätts som 2 eller 3.
- 9-sekunders skottklocka. Skottklockan startar när bollen har rensats efter bollvinst eller när den anfallande spelaren rör den efter checkning.
- Löpande klocka med undantag för sista minuten.
- Stoppklocka under sista minuten för alla visselblåsningar, skott i korgen och skador.
- Klockan tickar på under frikast förutom under den sista minuten.
- Varje spelare får 20 sekunders timeout per match. Timeout kan bara begäras under anfallsspel eller vid död boll. Timeout måste utnyttjas under ordinarie speltid. Det kan inte användas vid förlängning.
- Bollen är i spel vid checkning och skottklocka.
- Lyckat skott – ta tillbaka bollen (satte den, ta den).
- Missat skott – bollen är i spel.
- En defensiv retur innebär att bollen går över till den andra spelaren och bollen är i spel. Spelaren har 5 sekunder på sig att rensa bollen bakom 3-poängslinjen och försvararen måste låta den anfallande spelaren rensa bollen. Domaren startar en visuell nedräkning från 5 när returen har säkrats.
- Alla skott som inte träffar korgen måste rensas.
- Vid skottfoul skjuter anfallande spelare ett frikast för en poäng.
- Det finns inga "and 1".
- Fjärde foulen ger en bonus. Spelaren skjuter ett frikast för en poäng.
- Frikast i korgen – återta bollen, checka bollen för att spela.
- Missat frikast – bollen är INTE i spel, nytt bollinnehav, checka bollen för att spela.
- Domaren initierar alla bollcheckar.
- Vid övertid vinner nästa korg och myntkast bestämmer bollinnehav.
- Matchen kan avslutas med frikast.
- Om en spelare inte kan fortsätta på grund av skada vinner motståndaren automatiskt.
- Foular som räknas som "Non-basketball plays" ger ett frikast plus bollinnehav oavsett om frikastet går i eller inte.
- Man kan inte pressa tillbaka en spelare under korgen (backdown) två anfall i rad.
- Backdown-definition: Tre på varandra följande dribblingar tillbaka till korgen är en backdown. Efter en första lyckad backdown kommer domaren att varna den anfallande spelaren. Vid ytterligare en backdown förlorar spelaren bollen på den tredje dribblingen.
Vad får vinnaren?
Vinnaren blir utsedd till The One. Båda vinnarna får ett kontantpris, medverkar i en global kampanj och blir en officiell varumärkesambassadör för Jordan Brand.
Vilka är de tidigare vinnarna?
Rose Simpson och Terron Williams vann 2025. Vinnarna 2024 var Tatianna Griffin och Steve Bah.
Var och när är finalerna?
Finalerna 2026 kommer att äga rum i Shanghai i Kina den 29 augusti. Finalisterna från fler än 20 kvalstäder kommer att tävla i kval- och slutspelsomgångar och till sist i mästarmatcher för både killar och tjejer.
Var har The One hållits tidigare?
Tidigare The One-finaler har ägt rum i Paris och New York.
Kan fans närvara vid kvalen och finalerna?
Ja, se medverkande städer nedan:
Europa: Madrid, Ljubljana, Belgrad, Paris, London
Asien: Tokyo, Nagoya, Cebu, Manila, Guangzhou, Dongguan, Hangzhou, Chengdu, Xian, Shanghai, Taipei, Beijing, Wuhan
Nordamerika: Chicago, New York City, Los Angeles
Var kan jag se eller följa eventet?
Följ @jumpman23 för fler uppdateringar.
Hur gör jag om jag vill följa The One som medlem av media?
Skicka e-post till theonejordanbrand@dkcnews.com för mer information.