Så förbättrar träningen din mentala hälsa enligt dr Jennifer Heisz

När fil.dr Jennifer Heisz bestämde sig för att genomföra en Ironman handlade det inte om att skaffa skrytpoäng inför vännerna. Efter flera års forskning om hur träning kan lindra ångest och depression ville hon uppleva effekterna själv. Sedan slog pandemin till. Hennes labb stängdes, gymmen slog igen och många lopp blev inställda. Och mitt i stressen och osäkerheten valde hon att både arrangera en egen Ironman-tävling och genomföra den helt på egen hand. Längs vägen upptäckte hon pandemins paradox: Mental hälsa kan vara både ett hinder och en motivation till att träna. I det här avsnittet har Jaclyn Byrer bjudit in dr Heisz för att kicka igång vår miniserie i tre delar om mental hälsa och prata om vad du kan göra om du tappar lusten att träna på grund av ångest och oro. Du får också veta mer om vad som händer i hjärnan och kroppen när du upplever ångest, stress eller depression och hur träningen kan hjälpa. Dr Heisz berättar om sina forskningsresultat och sin egen träningsresa och visar att du inte måste träna inför en Ironman för att ta del av fördelarna för hjärnan – det räcker med lite träning varje dag.