Jakob Ingebrigtsen

Jacob Ingebrigsten är i en klass för sig. Hans makalösa prestationer sedan tidig ålder har gjort honom till en framstående figur inom friidrotten.

Senast uppdaterad: 7 augusti 2026
Lästid: 2 min
Nike-atlet: Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen

Sport: Medel- och långdistanslöpare
Nationalitet: Norsk
Född: 19 september 2000

"För att bli bättre än alla andra måste du uppföra dig som om du är bättre än alla andra."

Jakob och hans bröder Henrik och Filip tillhör världseliten i löpning. Jakob har både slagit rekord på 1500 meter och seglat förbi 3218 meter på under 8 minuter – en bedrift som bara en annan löpare i världen har lyckats med.

Nike-atlet: Jakob Ingebrigtsen

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Nike-atlet: Jakob Ingebrigtsen

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Ursprungligen publicerad: 18 november 2024

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