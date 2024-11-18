Nike-atlet: Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen
Jacob Ingebrigsten är i en klass för sig. Hans makalösa prestationer sedan tidig ålder har gjort honom till en framstående figur inom friidrotten.
Senast uppdaterad: 7 augusti 2026
Lästid: 2 min
Jakob Ingebrigtsen
Sport: Medel- och långdistanslöpare
Nationalitet: Norsk
Född: 19 september 2000
"För att bli bättre än alla andra måste du uppföra dig som om du är bättre än alla andra."
Jakob och hans bröder Henrik och Filip tillhör världseliten i löpning. Jakob har både slagit rekord på 1500 meter och seglat förbi 3218 meter på under 8 minuter – en bedrift som bara en annan löpare i världen har lyckats med.
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