Övergången till professionell fotboll, med Jaelin Howell

Precis som många av oss började Jaelin Howell hålla på med sport innan hon ens kunde läsa. Till skillnad från de flesta av oss ledde det till att hon representerade det amerikanska damlandslaget och Racing Louisville FC. I det här avsnittet kommer den lovande fotbollsstjärnan tillsammans med värden Jaclyn Byrer att berätta om vägen dit. Hon delar med sig av fördelarna med att komma från en familj av atleter, är uppriktig om svårigheterna med collegesport och förklarar vilken träning som krävs för att gå från klubb till NCAA till proffs. Hon berättar också vad hon har lärt sig av kvinnorna före henne, hur det är att spela med sina barndomsidoler och vilken typ av arv hon hoppas lämna efter sig.