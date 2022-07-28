Övergången till professionell fotboll, med Jaelin Howell

Trained Podcast: Fotbollens framtid med Jaelin Howell
Coachning
Har du någonsin undrat hur det känns att avancera till toppen av fotbollsligan i USA? NWSL-mittfältaren Jaelin Howell berättar.
Trained är en podcast som utforskar det senaste inom holistisk träning.
Precis som många av oss började Jaelin Howell hålla på med sport innan hon ens kunde läsa. Till skillnad från de flesta av oss ledde det till att hon representerade det amerikanska damlandslaget och Racing Louisville FC. I det här avsnittet kommer den lovande fotbollsstjärnan tillsammans med värden Jaclyn Byrer att berätta om vägen dit. Hon delar med sig av fördelarna med att komma från en familj av atleter, är uppriktig om svårigheterna med collegesport och förklarar vilken träning som krävs för att gå från klubb till NCAA till proffs. Hon berättar också vad hon har lärt sig av kvinnorna före henne, hur det är att spela med sina barndomsidoler och vilken typ av arv hon hoppas lämna efter sig.
"Jag tycker att det är jätteviktigt att inspirera nästa generation och få dem att se upp till en, inte bara som fotbollsspelare utan också som person."
Jaelin Howell
Nike-atlet och mittfältare för Racing Louisville FC
Har du frågor om mental inställning, träning, kost, återhämtning eller sömn? Har du förslag på en gäst eller ett ämne? Mejla till Jaclyn på trained@nike.com, så tar hon med sig förslagen inför kommande avsnitt.