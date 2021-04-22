Tvillingbröderna ClearBear och Haatepah tillhör ursprungsbefolkningen och diskuterar sin relation till naturen

Många fler använder den här tiden till att vistas utomhus och uppskatta naturen mer, vilket är en inneboende del av er ursprungskultur. Kan ni berätta lite mer om hur ni ser människor återkoppla på det här sättet?



ClearBear: Många av oss håller på att bli smått galna av att bara sitta inomhus hela tiden och vill komma bort. Vi saktar ner tempot. Utomhus kommer vi närmare naturen, jorden, våra förfäder och tänker: Vem fanns här innan? eller Wow, vad vackert här är. Jag fattar inte att jag aldrig tagit mig tid att titta på det här tidigare.



Uppdraget som aktivist kan medföra en hel del oro och stress. Den bästa naturliga stressdämparen, åtminstone för mig, är helt klart naturen. Det kanske låter som en klyscha, men så är det. Gå ut och ta en promenad i naturen så känns det genast mycket bättre.

Har ni både en närmare kontakt med varandra och naturen just nu?



ClearBear: Jag har just skaffat en husbil så det är något jag håller på att utforska, samtidigt som jag självklart håller avstånd till andra människor. Jag har kört ut till olika platser och helt enkelt beundrat naturen. Samhället rör sig i ett rasande tempo. För mig är åtminstone en av fördelarna med karantänen att vi kan stanna upp och andas en sekund. Det är inte alltid vi har chansen att andas och bara njuta av stunden.

Ni jobbar också ihop med musik. Hur är det att vara bröder som delar ett intresse och samarbetar?



Haatepah: När man inte är med någon som står en riktigt nära, eller som man har en djup relation till, finns alltid tanken i bakhuvudet: Åh nej, jag vill inte göra bort mig. När man är med sin bror har man sett varandra göra misstag och bete sig fånigt och löjligt hela tiden, så ...



ClearBear: ... pressen finns inte där.



Haatepah: Exakt. Och jag tror att många av oss som är kreativa jobbar bäst när vi inte utsätts för så mycket stress.



ClearBear: När vi gör en låt och skapar den där känslan vet han exakt vilken typ av känsla jag försöker förmedla när jag sjunger. Och när han sjunger vet jag vad jag ska göra. Lite som: Jag vet vad du tänker. Jag vet vad du känner.



Haatepah: Ja, vi kompletterar varandra riktigt bra. Bättre än de flesta människor.