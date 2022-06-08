Inget stoppar nya idéer: Circa 72

Katz och Hollister hade gjort sina jobb. Men Windrunner blev ingen omedelbar succé. Jackan var det första samarbetet mellan företaget och en erfaren designer av aktivitetskläder, och företaget granskade varenda detalj under lupp.



Det är svårt att förstå att Windrunner var ett helt nytt – och kontroversiellt – plagg. Men så gick det till. Under årens lopp har Nikes kläder och sneakers fortsatt att flytta fram gränserna och inspirera vad som kommer härnäst.



Kollektionen Circa 72 innehåller bara produkter som knyter an till vår historia när det gäller att flytta fram gränserna, med plagg i färger och mönster från våra tidiga år i Oregon. Till nyckelplaggen hör kollektionens sport-BH, träningsjacka och t-shirten med Geoff Hollisters "baby teeth"-logga. En referens till de rebelliska idéer som gav Nike fotfäste i början.