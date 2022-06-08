Inget stoppar nya idéer: Circa 72

Inget stoppar nya idéer
Department of Nike Archives
Vårt rykte bygger på att utmana status quo. Vår senaste kollektion – Nike Circa 72 – är en nytolkning av tidigare innovationer för framtida generationer.
Våra mest klassiska produkter känns naturliga. En mångsidig Windrunner. En Swoosh-sport-BH som ger stöd. Ett färgstarkt par Waffle One. Det känns som att de här produkterna alltid har funnits, redo att hämtas ur garderoben när du vill göra ett statement.
Men så har det inte alltid varit. Var och en av dessa produkter började med en vågad idé som representerade en ny riktning för oss. Kollektionen Circa 72 är en hyllning till modet som låg bakom innovationerna. Med 50 års historia i ryggen utgör kollektionen en nytolkning av klassiska Nike-produkter för nästa generation atleter.
1978: Originalskiss för Windrunner, av Diane Katz
1979: Windrunner för kvinnor i original (ej till salu)
1976: Debut för loggan "Baby Teeth"
2022: Rymlig t-shirt Nike Sportswear för kvinnor
1976: Loggan "Baby Teeth", av Geoff Hollister
1978: Originalskiss för Windrunner, av Diane Katz
1979: Windrunner för kvinnor i original (ej till salu)
1976: Debut för loggan "Baby Teeth"
2022: Rymlig t-shirt Nike Sportswear för kvinnor
1976: Loggan "Baby Teeth", av Geoff Hollister
Windrunner var ett plagg som designades för att vara praktiskt när regnet öste ner över löpare i Portland, Oregon under försäsongsträningen. 1978, när Diane Katz – Nikes första yrkesutbildade kläddesigner – och Geoff Hollister – Nikes tredje anställning – först skapade Windrunner existerade knappt aktivitetskläder. Katz lät sig inspireras av vädertåliga skidkläder och skapade sin vision genom att tänka som en uppfinnare.
Processen var som ett pussel. Hur skulle Katz kunna få traditionellt tekniskt material att vara rörligt, ventilerande och lämpligt för långa och korta löprundor? Och hur kunde hon samla alla dessa motstridiga idéer och skapa en tilltalande design? Hon jobbade stenhårt och skapade mängder av prototyper innan hon hittade den berömda silhuett som är känd än idag.
Katz och Hollister hade gjort sina jobb. Men Windrunner blev ingen omedelbar succé. Jackan var det första samarbetet mellan företaget och en erfaren designer av aktivitetskläder, och företaget granskade varenda detalj under lupp.
Det är svårt att förstå att Windrunner var ett helt nytt – och kontroversiellt – plagg. Men så gick det till. Under årens lopp har Nikes kläder och sneakers fortsatt att flytta fram gränserna och inspirera vad som kommer härnäst.
Kollektionen Circa 72 innehåller bara produkter som knyter an till vår historia när det gäller att flytta fram gränserna, med plagg i färger och mönster från våra tidiga år i Oregon. Till nyckelplaggen hör kollektionens sport-BH, träningsjacka och t-shirten med Geoff Hollisters "baby teeth"-logga. En referens till de rebelliska idéer som gav Nike fotfäste i början.
Det här arvet är vad kollektionen Circa 72 handlar om. En påminnelse om Nikes historia inom innovation och uppfinningar. De här plaggen representerar stora idéer och drömmar som är fortsatt aktuella 50 år senare. Varje Circa 72-plagg utgör en hyllning till dåtiden och har omarbetats och skapats för framtiden.