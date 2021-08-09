Lär känna Indian Gymkhana Football Club i London

Indian Gymkhana FC
Community
Gymkhana FC i västra London trotsar stereotyperna och gör plats för en helt ny framtid inom fotbollen.
Sedan starten 1916 har Indian Gymkhana Football Club främjat sport på lokalnivå och utgjort en mötesplats för andra generationens asiater i London. Det här är en klubb som sett nya vänskapsrelationer uppstå och där varje match har präglats av spänning och tävlingsanda. Men bakom energin finns ett syfte: att utmana stereotyper och bana väg för en ny era inom fotbollen.
Som A-lagskaptenen JT säger: "Vår community har aldrig setts som en del av fotbollskulturen i det här landet. Det är en stereotyp vi måste utmana."
I det här avsnittet av Crew Love uppmärksammar vi kraften i fotboll där ledarskapet kommer från en gemenskap. Gymkhana FC:s kultur och gemenskap sträcker sig 100 år tillbaka i tiden och fortsätter att blomstra tack vare människorna som tror på dess framtid och som vill se den lyckas med att utmana attityder.
"Det är en annan tid nu. Den här generationen är inte rädd för att få saker att hända, det är verkligen inspirerande."
Se laget träna och spela match hemma i Osterley i västra London, och hör deras tankar om hur läget ser ut idag.
Text: Liz Baldwin
Foto: Ollie Radford
Filmfoto: Myles Desenberg, Josh Blaaberg, Jack Wilkinson, Joel Honeywell