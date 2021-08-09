Lär känna Indian Gymkhana Football Club i London

Sedan starten 1916 har Indian Gymkhana Football Club främjat sport på lokalnivå och utgjort en mötesplats för andra generationens asiater i London. Det här är en klubb som sett nya vänskapsrelationer uppstå och där varje match har präglats av spänning och tävlingsanda. Men bakom energin finns ett syfte: att utmana stereotyper och bana väg för en ny era inom fotbollen.

Som A-lagskaptenen JT säger: "Vår community har aldrig setts som en del av fotbollskulturen i det här landet. Det är en stereotyp vi måste utmana."