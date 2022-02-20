In Good Company: Hemma är där planen finns

Sebit: Allt det yttre tystnar. När vi är tillsammans blir allt annat oviktig. Basket är en sport som kräver samspel. Alla måste vara överens för att vi ska kunna bli framgångsrika. Vi bråkar med varandra, men sedan går vi vidare och spelar nästa match. Det handlar helt enkelt om lagarbete. Allt det här stärker vår vänskap.



Ngor: Jag känner vänskapen. Jag känner den positiva energin. Jag känner mig trygg som en del av gruppen eftersom vi alltid stöttar varandra, vad som än händer.



Chuatwech: Det är som en familj. Har man problem kan man tala om dem med vem som helst i gruppen. Under matcher kämpar vi naturligtvis och ingen vill förlora. Men basket är en lagsport och man måste komma överens. Vi jobbar för att lösa alla problem. Vi pratar om vad vi behöver göra.