In Good Company: Fiender i ringen, vänner utanför

Motståndare i ringen, vänner utanför
Community
Boxarna på den här boxningsklubben för kvinnor i Shanghai tar tillsammans upp kampen mot könsnormerna och hittar sin inre styrka i sporten.
In Good Company är en serie om lag och klubbar som utmanar sportens status quo.
En grupp kvinnor – lärare, chefer, hemmafruar och allt däremellan – samlas på en enkel boxningsklubb i Shanghai, byter om och lindar knogarna. Receptionsrummet kantas av neonrosa hantlar och färgglada handskar. Ljudet av handskar mot mittsar blandas med energisk elektronisk musik på hög volym. Glada skratt ekar mellan väggarna på Princess Women’s Boxing Club när klubbens medlemmar skämtar med varandra innan det är dags att ta plats i ringen.
Boxning är en bra träningsform, men det är den fantastiska gemenskapen som fått klubbens medlemmar att stanna kvar. De flesta kanske inte tänker på boxning som en lagsport, men på den här klubben och för de här kvinnorna är det så: Tillsammans tränar de upp sin självkänsla, bygger både fysisk och mental styrka och tystar negativa röster med en snabb vänsterjabb och en välriktad höger.
Jin Yang övar skuggboxning.
Klubben startades i en hyrd dansstudio 2010 av Gong Jin, som från början bara ville hitta en lokal där hon och några av hennes tjejkompisar kunde träna boxning. Idag har Princess Women’s Boxing Club utvecklats till en riktig boxningsklubb med två lokaler i Shanghai, ett tiotal tränare och hundratals medlemmar.
Grupperna på 10 till 15 tjejer tränar flera gånger i veckan och har blivit goda vänner även utanför boxningen. "Vi är som en familj", säger Gong Jin, som var 12 år första gången hon drog på sig ett par boxhandskar. Det var hennes pappa, som själv boxades som ung, som introducerade henne för sporten. Sex år senare började hon boxas professionellt och idag som 32-åring har hon inga planer på att sluta.
Zou Qiang, He Yue och Li Chaoqiong tittar på sina klubbkamrater i ringen.
Från vänster: Zou Qiang, He Yue, Li Chaoqiong, Sang Ying och Wang Lei tittar på sina klubbkamrater i ringen.
På klubben möter vi Han Beiying som nyligen övergått från elev till deltidstränare och Zhong Zheng, som har tränat på klubben två gånger i veckan i över fyra år. Tillsammans med de erfarna Princess-veteranerna Ge Fangxin och Du Jingjing diskuterar de hur unga kinesiska kvinnor trotsar gamla ideal och normer för att skapa sina egna.
Vi pratar om boxningsgemenskap, knockout och vikten av att peppa varandra.
På Princess är inga män välkommna. Varför är det så viktigt med en boxningsklubb bara för kvinnor?
Gong Jin: När män boxas handlar det mycket om styrka och hårda tag. Tjejer fokuserar mer på teknik, precision och strategi. I en grupp där det ingår killar måste du hela tiden hävda dig. Jag ville träna med andra tjejer, men hittade ingen sådan klubb. Det var så det började.
Han Beiying: I Kina finns det inte många boxningsklubbar för kvinnor. Jag tror faktiskt att vi var den enda när vi startade. För oss innebär det en trygg plats att träna där vi inte behöver oroa oss för att slagen blir för hårda.
Zhong Zheng: Jag uppskattar verkligen känslan av att träna i små grupper tillsammans med goda vänner, samtidigt som vi får professionell coachning från kvinnor som förstår hur det är.
Varför är det så mycket rosa?
Gong Jin: [skrattar] Jag vet att alla tjejer inte gillar rosa. Men det är min favoritfärg. Det betyder så klart inte att en boxningsklubb för kvinnor måste vara rosa.
Hur är det att vara en del av den här gemenskapen?
Gong Jin: Vi stöttar varandra. När våra klubbkamrater boxas ropar vi deras namn och peppar dem "Pǔ lín jiāyóu." ["Pǔ lín" är de två första tecknen i klubbens kinesiska namn, vilket är den första delen av translitterationen för "Princess". Ordagrant betyder "Jiāyóu" ungefär "lägg till bränsle". Uttrycket används peppande i samma betydelse som "kom igen" eller "kör hårt".] Våra röster hörs oftast över hela klubben.
Chang Yiting tittar på ett pågående sparringpass.
Vad har du lärt dig av att boxas på den här klubben?
Han Beiying: Jag har lärt mig laganda och tolerans. I ringen kämpar vi visserligen var och en för sig, men vid din sida finns också din coach och dina lagkamrater. Det är verkligen en lagsport. Det kan kännas skrämmande att se ett slag komma mot ansiktet, men med övning och laganda kan du själv lära dig det perfekta slaget.
Gong Jin: Det har lärt mig att vara modig och självständig. Boxning handlar inte om att starta bråk, utan om att kunna försvara dig själv.
Zhong Zheng: I början var jag nervös när det var match och brydde mig bara om att vinna. Men med tiden har jag lärt mig att [boxning] mer handlar om att visa respekt för motståndaren genom att använda alla kunskaper jag har fått från träningen och mina lagkamrater och att göra mitt bästa.
Gong Jins corgi, Wukong, får också vara med på gruppsamlingen efter lektionen.
Ni har lärt känna varandra genom boxningen men hur ser er vänskap ut utanför ringen?
Gong Jin: Vi har blivit nära vänner. Vi småpratar medan vi byter om och vi går ofta ut och äter tillsammans efter träningen. Många har umgåtts länge och känner varandra väldigt väl.
Han Beiying: I ringen är vi motståndare, men utanför är vi mer än bara träningspartner. Vi beklagar oss över våra chefer och medarbetare i WeChat-grupper. Vi har alla samma upplevelse av att boxningen är ett bra sätt att lätta på trycket. Och om du har problem ställer alla upp och ger ett fantastiskt stöd, oavsett om det gäller arbetet eller privat.
Från vänster: Xu Jie, He Yue, Zhong Zheng, Wang Lei, Zou Qiang
På vilka sätt kan boxningen förändra bilden av kvinnor i Kina?
Ge Fangxin: När jag började [för sex år sedan] fanns det inte många tjejer som ville testa boxning. Men under årens lopp har fler och fler kommit hit och stannat kvar. Det är en fin känsla att se hur allt fler kvinnor lär känna sin inre styrka genom boxningen.
Du Jingjing: Fler människor börjar släppa taget om tron att det bara handlar om våld och råstyrka och istället acceptera boxning som en sport för kvinnor. Vi visar att det finns skönhet i vår styrka och kraft.
Efter träningen tar Gong Jin av sig handskarna och lossar lindorna. Hennes corgi, Wukong, kommer skuttande och hon lyfter upp honom, lägger honom på rygg och kliar honom på magen. De andra tjejerna samlas omkring dem och skrattar. Det är samma kvinnor som klev in i boxningsstudion bara några timmar tidigare. Men det syns i hållningen att någonting ändå har förändrats. Genom boxningen har de på ett ytterst påtagligt sätt hittat tillbaka till den där styrkan som Du Jingjing nämnde. Nu är de redo att möta alla livets utmaningar. En stor match, ett styrelsemöte, en dålig dag: parera, vik undan, slå – knockout.
Text: Crystal Wilde
Foto: Luo Yang
Publicerades i: september 2020