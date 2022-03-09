In Good Company: Fiender i ringen, vänner utanför

Gong Jin: När män boxas handlar det mycket om styrka och hårda tag. Tjejer fokuserar mer på teknik, precision och strategi. I en grupp där det ingår killar måste du hela tiden hävda dig. Jag ville träna med andra tjejer, men hittade ingen sådan klubb. Det var så det började.

Han Beiying: I Kina finns det inte många boxningsklubbar för kvinnor. Jag tror faktiskt att vi var den enda när vi startade. För oss innebär det en trygg plats att träna där vi inte behöver oroa oss för att slagen blir för hårda.

Zhong Zheng: Jag uppskattar verkligen känslan av att träna i små grupper tillsammans med goda vänner, samtidigt som vi får professionell coachning från kvinnor som förstår hur det är.