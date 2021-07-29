Hur man hanterar att bli exkluderad, enligt Coach Courtney Banghart

"Det finns två viktiga saker att tänka på när du är med i ett lag", sa jag. "Tänk efter innan du pratar och lyssna noga på de andra." Därefter fick alla i laget berätta vad de tyckte och kände. Alla talade i Jag-form, alltså "Jag känner att" eller "Jag tycker att". Och ingen lämnades utanför samtalet. Alla sa sitt, en efter en.



Det slutade med att nästan halva laget gick ned på knä vid nästa match. Och vet du vad? Lagsammanhållningen var fortfarande lika stark, trots att vi hade olika åsikter. För hela laget hade varit med och pratat om svåra saker. Alla hade öppnat sig och visat sig sårbara inför varandra. Vi förstod varandra bättre och lät inte olikheterna splittra oss. Ibland kan svåra samtal föra oss närmare varandra istället för att splittra laget. Jag har varit med om det flera gånger. Jag önskar att jag kunde ge dig fler exempel, men som sagt: omklädningsrummet är en skyddad plats och allt som sägs där stannar där.



Men tillbaka till din situation. Ditt lag behöver ha ett uppriktigt och allvarligt samtal. Men det är inte ditt ansvar att ta initiativ till det. Det är inte rättvist att en 17-åring ska hantera något sådant. Och det är absolut inte rättvist att den som känner sig exkluderad på grund av sin etnicitet ska behöva lösa problemet själv.



Därför vill jag be dig prata om det här med dina coacher. De finns där för att hjälpa dig, särskilt i sådana här svåra situationer. Du behöver bara samla mod och berätta för dem vad som pågår och hur du mår. Sedan är det upp till dem att ta tag i situationen och det kommer de att göra om de är riktiga coacher. Om någon i mitt lag hade exkluderat andra spelare hade jag velat lösa det direkt.



Risken finns förstås alltid att dina coacher inte tar sitt ansvar. I så fall vill jag i alla fall att du ska veta att det finns lag som uppskattar mångfald. Det finns lag där spelarna känner gemenskap, uppskattar varandra och helt litar på varandra. Och förr eller senare kommer du att hitta ett sådant lag. Det förtjänar du.



Coach Banghart