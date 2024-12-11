Hur kan jag träna när jag har mens? | Frågorna du aldrig ställer

Frågorna du aldrig ställer
Amning, dubbla lager BH:ar och träning när du har mens.
Välkommen till Frågorna du aldrig ställer där vi svarar på allt om bröst, sport-BH:ar och träning.
Idag ska vi ta upp lite av varje och se till att du alltid tränar med rätt sport:BH, oavsett om du ammar, har mens eller inget av det. Vi svarar på de här frågorna:
- Kan jag använda en sport-BH när jag ammar?
- Ska jag ha på mig två BH:ar när jag tränar?
- Hur kan jag träna när jag har mens?
1. Kan jag använda en sport-BH när jag ammar?
JA, det kan du absolut göra. När du ammar behöver du en BH som ger dig bekvämt stöd och gör det enkelt att komma åt att amma.
Sport-BH:n Nike (M) Swoosh är utformad specifikt för mammor, med separata lager som underlättar när du behöver amma eller pumpa och ett särskilt material med fukthantering som döljer läckage. Med ett justerbart spänne kan du anpassa passformen efter hur dina bröst förändras under och efter graviditeten. Du kan också prova BH:n Indy Luxe. Den är visserligen inte specifikt utformad för mammor, men den är fantastiskt bekväm.
2. Ska jag ha på mig två BH:ar när jag tränar?
Dubbla lager BH:ar (alltså att använda en vanlig BH under sport-BH:n) bör undvikas. Om din sport-BH inte ger dig tillräckligt stöd bör du experimentera med olika modeller och passformar som täcker mer eller är särskilt utformade för att förhindra studs.
Med rätt sport-BH kommer det att kännas rätt och då behöver du inget extra stöd. Kom ihåg att alltid vara väldigt noga med passformen. Om du använder fel storlek kan det kännas som att BH:n inte riktigt funkar som den ska.
Håll dig sval
Dubbla lager BH:ar kan både kännas obekvämt och begränsa dina rörelser. Dessutom får du sämre blodcirkulation och svetten leds inte bort lika effektivt som med en bra sport-BH i ventilerande material. Ta dig tid att prova våra olika BH-modeller och kom ihåg att du kan behöva olika mycket stöd för olika aktiviteter.
3. Hur kan jag träna när jag har mens?
Har du någonsin undrat över varför du kämpar med ett HIIT-set ena veckan och klarar det lätt nästa vecka? Det är faktiskt inte så konstigt, det handlar om ren biologi. Det är sant. Var i menscykeln du befinner dig kan ha stor betydelse för din träning.
Tillsammans med dr Stacy Sims, fil.dr och internationell expert på fysiologi för kvinnliga atleter har vi skapat en träningskollektion som anpassats efter de tre faserna i menscykeln. Utgå ifrån mensens första dag och börja synkronisera din träning efter menscykeln så att du kan få ut mesta möjliga av träningen.
Superstyrka
På mensens första dag och cirka 12 dagar därefter är hormonnivåerna som lägst och det ger dig naturliga atletiska fördelar. Du springer snabbare, återhämtar dig bättre, känner dig mer energifylld och klarar av högintensiva pass som HIT-pass, backträning eller intervallpass.
Från ägglossningen och fram till ungefär dag 20 i cykeln är du i mellanfasen. Under första halvan av den här fasen ökar dina östrogennivåer vilket kan få dig att känna dig självsäker och stark. Då passar det bra att fokusera på uthållighet och styrka. Utöka träningsrutinen med längre distanser, längre träningstid och styrketräning med vikter.
Ta det lugnt
När du börjar märka av PMS-symtom (cirka 10 dagar före nästa mens) kan du uppleva minskade energinivåer på grund av höga nivåer av progesteron och östrogen i kroppen. I den här fasen passar det bra med lågintensiv träning som långa promenader, återhämtande yoga och pilates.
Mer information om hur du kan anpassa träningen efter menscykeln med hjälp av vår träningskollektion Cycle Sync finns i Nike Training Club-appen.
Kolla också in de andra delarna av "Frågorna du aldrig ställer" om du vill få svar på fler vanliga frågor om BH:ar, bröst och träning.