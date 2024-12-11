Hur kan jag träna när jag har mens? | Frågorna du aldrig ställer

Frågorna du aldrig ställer

Välkommen till Frågorna du aldrig ställer där vi svarar på allt om bröst, sport-BH:ar och träning.



Idag ska vi ta upp lite av varje och se till att du alltid tränar med rätt sport:BH, oavsett om du ammar, har mens eller inget av det. Vi svarar på de här frågorna: