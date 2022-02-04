How We Play: Sexmannafotbol

I Marfa är amerikansk fotboll synonymt med staden och dess identitet, oavsett om du spelar, coachar eller peppar laget från sidlinjen. Effekterna av covid-19 har gjort lokalbefolkningen ännu mer medvetna om hur viktigt det är att hålla strålkastarna tända på fredagskvällarna och hur litet steget är till att de stängs av för gott.



De senaste åren har Marfa utvecklats till en ökenoas för konst och kultur. Turisterna flockas på de eleganta restaurangerna, hippa hotellen och ironiska utställningarna. Men förändringarna har gjort att många lärare, arbetare och andra som har bott i staden i generationer inte hänger med i prisutvecklingen. De är inte imponerade av de stigande hyrorna, lyxbutikerna och biffstekarna för 60 dollar styck.



I ett litet samhälle med bara 2 000 invånare ungefär 30 mil från El Paso är amerikansk fotboll något som invånarna helhjärtat samlas kring. "När man kör in i staden ser man målade fönster och flaggor i Marfas lila och vita färger", säger Shorthorns huvudcoach, Arturo Alferez. "Man känner sig speciell när man är en del av den andan. Det känns som att vi tar fram det bästa i den här staden."



Men den gamla lokalbefolkningens utflyttning ledde till att Marfa gick från elva till sex spelare i fotbollslaget 2011.