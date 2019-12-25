Dambasketlaget Carta Blanca

Team Carta Blanca, grundat 1952
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Hoops Abuelas bevisar att du aldrig blir för gammal för din sport så länge du fortsätter att utöva den.
I närmare sjuttio år har en grupp fantastiska kvinnor tagit på sig sina kanariegula jerseys och kastat långa skuggor över basketplanen. De är mycket stolta över sin hemstad Orizaba, som finns med på listan över Mexikos pueblos mágicos, eller magiska städer. Och utöver det grönskande bergslandskapet, den dramatiska dimman och den färgstarka arkitekturen i klara nyanser av rosa och limegrönt är Orizaba också hemstad för laget Carta Blanca, en helt egen källa till magi.
Sedan laget bildades 1952 har Carta Blancas spelare bidragit till att bekämpa stereotyper om kvinnor och sport. Adela Ochoa Garcia, en naturligt atletisk kvinna med kortklippt vitt hår har spelat sedan dag ett – i mer än 67 år. Hon minns en tid då kvinnor varken fick bära shorts eller cykla, en tid då det var otänkbart för en kvinna att känna adrenalinet rusa i kroppen efter ett välriktat basketkast när bollen faller genom nätet med ett tillfredsställande swisch. Som tur är har glädjen i att spela basket alltid gjort det mödan värt att tackla alla hinder.
"Jag springer och ger allt jag har. Jag satsar så stort att jag till och med överraskar mig själv. All stress försvinner. För mig är basket så avslappnande."
María Lourdes Mora Jiménez, nummer 8
Vad betyder det för er att vara en del av laget Carta Blanca?
Olga Irma Arey Islas, nummer 5: Basket förenar oss och vi växer och utvecklas varje dag. Även om vi blir arga under en match eller på planen fungerar vi som ett lag och stöttar varandra. Det har vi alltid gjort. Känslan av alltid ha någon som ställer upp för en är verkligen fantastiskt på ett sätt som är svårt att förklara.
Cecilia Garcia Luna, nummer 10: Vi har känt varandra väldigt länge. Jag är så glad att vara här. Och jag är stolt över alla mina lagkamrater, att vi fortfarande är aktiva. Jag hoppas att vi kan fortsätta länge till.
María de los Angeles Bautista Ruiz, nummer 4: Det handlar om att gemenskap och samverkan – att vara med laget är ett rent nöje.
Vad har ni för smeknamn på spelarna i laget?
Olga Irma Arey Islas, nummer 5, med smeknamnet "syrsan" (The Cricket)
Aracely Rodríguez Vivas, nummer 9: Min lagkamrat Olga har alltid kallats "syrsan".
Olga Irma Arey Islas, nummer 5: För att alla alltid sa att jag var så smal att jag skulle få plats i en tändsticksask.
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Aracely Rodríguez Vivas, nummer 9, med smeknamnet "artisten" (The Artist)
Olga Irma Arey Islas, nummer 5: Aracely fick smeknamnet "artisten" eftersom hon brukade gå in i duschen och komma ut med håret kammat och sminket på, helt klar.
Guadalupe Morales Quirazco, nummer 6: Vi säger alltid "här kommer artisten".
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Maria Gisela Limon Ortiz, nummer 4, med smeknamnet "Beep Beep"
Maria Antonia Villegas Garcia, nummer 13: Vi kallar henne "la beep beep" för att hon är så snabb.
Vilken sida av dig själv skulle du säga kommer bäst till sin rätt när du spelar basket?
María Lourdes Mora Jiménez, nummer 8: Jag springer och ger allt jag har. Jag satsar så stort att jag till och med överraskar mig själv. All stress försvinner. För mig är basket så avslappnande.
Vad har ni för signaturskott?
María de los Angeles Bautista Ruiz, nummer 19: Jag är ganska snabb så jag spelar som forward. Mina signaturskott är layups och midrange-skott.
Guadalupe Morales Quirazco, nummer 6: Jag gillar också att ta mig in direkt under korgen och skjuta.
Maria Elena Miron Herrera, nummer 13: Jag spelar som forward och mina specialiteter är hook-skott och frikast.
Maria Gisela Limon Ortiz, nummer 4: Jag gör midrange-skott.
Georgina Silva Villegas, nummer 16: Jag sätter treor och midrange-skott.
Vad brukar ni göra tillsammans när ni umgås utanför planen?
Guadalupe Morales Quirazco, nummer 6: Jag älskar alla mina lagkamrater och vi stöttar varandra i allt. Vi tar alla chanser vi kan att ses. Vi har så kul tillsammans.
Olga Irma Arey Islas, nummer 5: För några dagar sedan var Conchita sjuk och Toña hade också skadat sig och mådde inte riktigt bra. Vi kanske inte alltid träffas fysiskt, men vi håller hela tiden kontakten via WhatsApp eller på telefon – på ett eller annat sätt stöttar vi alltid och finns där för varandra.
Lär oss en hejaramsa!
Sjuttio år har gått och attityderna kring kvinnliga atleter har förbättrats mycket, men att se en abuela (spanska för mormor/farmor) som sätter en stadig trea är fortfarande smått revolutionerande. Vad betyder de för sporten? Lulu hoppas att Carta Blanca ska inspirera människor i alla åldrar att röra på sig: "Sport betyder hälsa, vänskap och gemenskap", säger hon.
Det verkar fungera: När det är match dyker lagets makar, barn, barnbarn och syskonbarn upp för att heja från sidlinjerna – och för att spela lite basket med hemstadens hjältar när matchen är slut.
Den här storyn rapporterades i november 2019.