Dambasketlaget Carta Blanca

I närmare sjuttio år har en grupp fantastiska kvinnor tagit på sig sina kanariegula jerseys och kastat långa skuggor över basketplanen. De är mycket stolta över sin hemstad Orizaba, som finns med på listan över Mexikos pueblos mágicos, eller magiska städer. Och utöver det grönskande bergslandskapet, den dramatiska dimman och den färgstarka arkitekturen i klara nyanser av rosa och limegrönt är Orizaba också hemstad för laget Carta Blanca, en helt egen källa till magi.



Sedan laget bildades 1952 har Carta Blancas spelare bidragit till att bekämpa stereotyper om kvinnor och sport. Adela Ochoa Garcia, en naturligt atletisk kvinna med kortklippt vitt hår har spelat sedan dag ett – i mer än 67 år. Hon minns en tid då kvinnor varken fick bära shorts eller cykla, en tid då det var otänkbart för en kvinna att känna adrenalinet rusa i kroppen efter ett välriktat basketkast när bollen faller genom nätet med ett tillfredsställande swisch. Som tur är har glädjen i att spela basket alltid gjort det mödan värt att tackla alla hinder.