Hjälp tjejer att lyssna på sin kropp
Real Talk
När tjejer lyssnar på och lär sig kroppens signaler är det mer sannolikt att de accepterar och uppskattar vad de kan göra och uppleva. De lär sig känna igen vad deras kroppar behöver när de utövar sport. Låt oss hjälpa dem att fortsätta spela.
För tjejer borde glädjen i att sporta komma från upplevelsen, inte från utseendet. Det är vanligt att tjejer tänker för mycket på och oroar sig för hur de ser ut. Det kan visa sig på olika sätt, till exempel att de jämför sig med andra, pratar negativt, positivt eller för mycket om sitt utseende, eller att de undviker vissa aktiviteter av rädsla för att bli bedömda. Genom att uppmuntra tjejer att uppskatta, respektera och lyssna på sin kropp – dess förmåga, begränsningar och unika egenskaper – kan vi förbättra tjejers kroppsuppfattning och upplevelse av sport.
Det finns flera anledningar till varför tjejer inte lyssnar på sina kroppar. De kan exempelvis ignorera hungerkänslor och hoppa över en måltid eftersom de tänker på vikten, eller så spelar de trots en skada eftersom de är oroliga för att missa en match. Lagkamrater, tränare och föräldrar kan också omedvetet uppmuntra tjejer att ignorera sina kroppars behov. Hur många tjejer har inte fått höra att de beter sig överdramatiskt? Vi måste normalisera och prioritera att tjejer lyssnar på sina kroppar och deltar i sport på ett sätt som känns rätt för dem.
För att hjälpa dig att göra det ska vi visa dig vårt "Sense Check" i tre steg. Det här användbara verktyget för coacher och föräldrar kan användas med tjejer var och när som helst. Det är ett enkelt system som hjälper atleter att stämma av med vad kroppen behöver. Ta henne genom följande steg och se hur hon börjar lita på sin kropp och bli ett med den.
Genom att använda oss av de här stegen visar vi tjejer att vi prioriterar hur de mår och litar på att de vet bäst vad deras kropp behöver. Låt oss skapa en generation med atleter som är ett med, tar hand om och respekterar sin kropp.
Body Confident Sport är ett program utvecklat av Nike och Dove för att hjälpa tjejer att bygga en positiv kroppsuppfattning och göra sport till en plats där tjejer känner att de hör hemma. Innehållet har utformats i samarbete med Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport och Center for Appearance Research.
För en fullständig översikt över resurserna kan du besöka: