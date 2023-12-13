Hjälp tjejer att lyssna på sin kropp

För tjejer borde glädjen i att sporta komma från upplevelsen, inte från utseendet. Det är vanligt att tjejer tänker för mycket på och oroar sig för hur de ser ut. Det kan visa sig på olika sätt, till exempel att de jämför sig med andra, pratar negativt, positivt eller för mycket om sitt utseende, eller att de undviker vissa aktiviteter av rädsla för att bli bedömda. Genom att uppmuntra tjejer att uppskatta, respektera och lyssna på sin kropp – dess förmåga, begränsningar och unika egenskaper – kan vi förbättra tjejers kroppsuppfattning och upplevelse av sport.

Det finns flera anledningar till varför tjejer inte lyssnar på sina kroppar. De kan exempelvis ignorera hungerkänslor och hoppa över en måltid eftersom de tänker på vikten, eller så spelar de trots en skada eftersom de är oroliga för att missa en match. Lagkamrater, tränare och föräldrar kan också omedvetet uppmuntra tjejer att ignorera sina kroppars behov. Hur många tjejer har inte fått höra att de beter sig överdramatiskt? Vi måste normalisera och prioritera att tjejer lyssnar på sina kroppar och deltar i sport på ett sätt som känns rätt för dem.