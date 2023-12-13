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Hjälp tjejer att lyssna på sin kropp

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När tjejer lyssnar på och lär sig kroppens signaler är det mer sannolikt att de accepterar och uppskattar vad de kan göra och uppleva. De lär sig känna igen vad deras kroppar behöver när de utövar sport. Låt oss hjälpa dem att fortsätta spela.

Senast uppdaterad: 13 december 2023
Lästid: 4 min
Hjälp tjejer att lyssna på sin kropp

För tjejer borde glädjen i att sporta komma från upplevelsen, inte från utseendet. Det är vanligt att tjejer tänker för mycket på och oroar sig för hur de ser ut. Det kan visa sig på olika sätt, till exempel att de jämför sig med andra, pratar negativt, positivt eller för mycket om sitt utseende, eller att de undviker vissa aktiviteter av rädsla för att bli bedömda. Genom att uppmuntra tjejer att uppskatta, respektera och lyssna på sin kropp – dess förmåga, begränsningar och unika egenskaper – kan vi förbättra tjejers kroppsuppfattning och upplevelse av sport.

Det finns flera anledningar till varför tjejer inte lyssnar på sina kroppar. De kan exempelvis ignorera hungerkänslor och hoppa över en måltid eftersom de tänker på vikten, eller så spelar de trots en skada eftersom de är oroliga för att missa en match. Lagkamrater, tränare och föräldrar kan också omedvetet uppmuntra tjejer att ignorera sina kroppars behov. Hur många tjejer har inte fått höra att de beter sig överdramatiskt? Vi måste normalisera och prioritera att tjejer lyssnar på sina kroppar och deltar i sport på ett sätt som känns rätt för dem.

Hjälp tjejer att lyssna på sin kropp

För att hjälpa dig att göra det ska vi visa dig vårt "Sense Check" i tre steg. Det här användbara verktyget för coacher och föräldrar kan användas med tjejer var och när som helst. Det är ett enkelt system som hjälper atleter att stämma av med vad kroppen behöver. Ta henne genom följande steg och se hur hon börjar lita på sin kropp och bli ett med den.

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    Steg 1: Sänk tempot

    Be henne pausa och ta tre djupa andetag, in genom näsan och ut genom munnen.

    Be henne blunda, om hon är okej med det.

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    Steg 2: Stäm av

    Be henne skanna av sin kropp från huvudet till fötterna. Hon ska rikta uppmärksamheten mot hur kroppen känns och var.

    Vad märker hon? Fryser hon, till exempel? Eller är hon hungrig?

    Behöver hennes kropp någonting? Axlarna kanske känns spända? Behöver kroppen mat?

  • Hjälp tjejer att lyssna på sin kropp, slide 3 of 3
    Steg 3: Agera

    Nu när hon har stämt av med hela kroppen ska hon se till att fylla dess behov. Hon kan stretcha de delar som känns spända eller ta något snabbt att äta. Hon kanske inte behöver någonting alls, och då kan hon fortsätta med träningen.

    Hon kan använda den här övningen när och var som helst. Det kan till exempel vara före träningen eller på väg till en match.

    Det här är snabb egenvård som hjälper henne att bli ett med sin kropp. Så använd det när det behövs.

Genom att använda oss av de här stegen visar vi tjejer att vi prioriterar hur de mår och litar på att de vet bäst vad deras kropp behöver. Låt oss skapa en generation med atleter som är ett med, tar hand om och respekterar sin kropp.

Body Confident Sport är ett program utvecklat av Nike och Dove för att hjälpa tjejer att bygga en positiv kroppsuppfattning och göra sport till en plats där tjejer känner att de hör hemma. Innehållet har utformats i samarbete med Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport och Center for Appearance Research.

För en fullständig översikt över resurserna kan du besöka:

www.bodyconfidentsport.com

Hjälp tjejer att lyssna på sin kropp

Ursprungligen publicerad: 13 december 2023

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