HIT för att maximera tiden och resultaten

Det finns ett skäl till att HIT är en given del av min träning: jag får stora resultat på kort tid. HIT är inte bara effektivt, utan går också att göra överallt utan utrustning.

Att lägga till HIT till din träningsrutin varje vecka räcker för att skapa en förändring och skyddar dig samtidigt från att överträna. HIT kan skapa en efterförbränning som sätter fart på kalorierna i flera timmar efter träningspasset. Det är ett bra sätt att förbättra din kardiovaskulära form, öka kroppsstyrkan, öka muskelmassan och bränna fett.