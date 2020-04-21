HIT för att maximera tiden och resultaten

Satsa på HIT: Maximera tiden och resultaten
Coachning och kost
med Kirsty Godso
Hur du förbättrar din form, styrka och bränner fett – fort.
Det finns ett skäl till att HIT är en given del av min träning: jag får stora resultat på kort tid. HIT är inte bara effektivt, utan går också att göra överallt utan utrustning.
Att lägga till HIT till din träningsrutin varje vecka räcker för att skapa en förändring och skyddar dig samtidigt från att överträna. HIT kan skapa en efterförbränning som sätter fart på kalorierna i flera timmar efter träningspasset. Det är ett bra sätt att förbättra din kardiovaskulära form, öka kroppsstyrkan, öka muskelmassan och bränna fett.
"Att lägga till HIT till din träningsrutin varje vecka räcker för att skapa en förändring och skyddar dig samtidigt från att överträna."
Kristy Godso
Så hur ser den här grymma träningen ut? HIT står får High Intensity Training och handlar om att arbeta på maxnivå i korta pass, sedan vila och upprepa. Detta maxar din puls flera gånger och låter dig nå din maximala träningskapacitet. Om vanlig träning är att jobba i lugnt tempo, så är HIT att växla mellan spurt och återhämtning.
Du har antagligen redan gjort HIT i form av Tabata, EMOM (Every Minute on the Minute) och Dropsets. Allihop är roliga och effektiva sets för att få upp pulsen – och det snabbt! Övningarna jag använder för maximal ansträngning i mina pass är burpees, mountain climbers och tuck jumps och armhävningar. HIT-pass inkluderar oftast helkroppsövningar som utmanar styrkan, den plyometriska förmågan och det kardiovaskulära systemet samtidigt.
"Jag älskar HIT eftersom jag känner mig så fri när jag är totalt andfådd."
Kirsty Godso
Jag älskar HIT eftersom jag känner mig så fri när jag är totalt andfådd. Jag vill pressa mig till max och se om jag kan bli ännu bättre. Det är också en rolig utmaning och ett tillfälle att stötta mig själv. Så nästa gång du är andfådd under ett HIT-moment under ett av mina träningspass ska du tänka på alla bra fördelar som du ger din kropp. Nu kör vi (med rätt teknik förstås)!