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Senast uppdaterad: 3 juli 2023
Lästid: 4 min

I samarbete med Rebel Girls

Hayley Raso

Rebellen med hårbandet. Upptäck hur Hayley med hjälp av stödet från sin familj nådde framgång och lärde sig tackla allt som kommer i hennes väg.

Hayley Raso – Fotbollstories – Nike

Hayley Raso. Mittfältare, Australien. Född: 5 september 1994.

Hayley Raso växte upp vid Australiens guldkust. Hon älskade att simma i havet, men i skolan var Hayley blyg. En dag höll det lokala fotbollslaget uttagningar. Medan Hayley lärde sig att passa och dribbla var det som att något förändrades inom henne. Det var precis som på stranden. Oron försvann och hon kände sig inte blyg längre.

Hayley kom med i laget och hennes mormor gav henne ett vackert hårband för att fira. "Bär det här för styrka", sa hennes mormor och knöt bandet i en rosett runt Hayleys hästsvans. Sedan dess har Hayley aldrig spelat utan det. Hårbandet följde henne hela vägen från det lokala fotbollslaget till OS i Tokyo. Det gav henne styrka både när hon var på topp och på botten – som när hon bröt ryggen i en olycka på planen. Hayley var inte säker på om hon skulle kunna gå igen, än mindre spela fotboll.

Men efter ett halvår av intensiv rehabträning tog hon på fotbollsskorna igen och gjorde mål i sin första match efter olyckan. I år längtar hon efter att representera sitt land på hemmaplan i den största fotbollsturneringen. Mormor och resten av familjen kommer att heja från läktaren. Oavsett varifrån du tittar på matcherna kommer det inte vara svårt att upptäcka Hayley – leta bara efter ett glänsande hårband.

"Se dig inte om. Lämna allt på planen."

– Hayley Raso

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Hayley Raso – Fotbollstories – Nike

Illustrationer av Eve Archer.

Ursprungligen publicerad: 1 juli 2023