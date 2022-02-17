Hackney Wick FC. From The Grounds Up

Fotbollsklubben i London som förändrar liv
Community
Fotbollsklubben Hackney Wick grundades för bara fem år sedan under 2015. Sedan dess har klubbens grundare hjälpt till att skapa en gemenskap både på och utanför planen.
"Fotboll har kraften att förena människor."
Det är Bobby Kasangas ord, grundaren av Hackney Wick F.C., en fotbollsklubb i London. Och den där kraften märks i städer och samhällen över hela världen. Fotboll kan göra skillnad.
Men det händer inte över en natt. Det händer tack vare människor som Bobby, som ägnat många år åt att förverkliga sin dröm. Efter att han släpptes från fängelset 2015 ville Bobby förändra sitt liv och sin stadsdel, som kännetecknades av både gängvåld och gentrifiering. Han bestämde sig för att grunda Hackney Wick F.C., och gick dörr till dörr för att samla in pengar i grannskapet. Nästan fem år senare har hundratals människor, män, kvinnor och barn, gått med i Hackney Wick F.C.
I vår nya serie From the Grounds Up pratar vi med människor från hela världen som vet att det går att förändra samhället genom fotboll och sport.
Kolla på det första avsnittet här ovan, läs mer om personerna bakom Hackney Wick F.C. nedan och håll koll på nya avsnitt om Paris Alesia F.C. och Melbournes Fitzroy Lions.
Spelaren
"Bobby har verkligen haft en stor inverkan på Hackney. Han har hjälpt mig att skaffa ett jobb och gett många andra spelare möjligheten att verkligen göra något bra för sig själva."
Jayden
Tränare och spelare
Supportern
"Vi är som en enda stor familj som åker iväg på resor tillsammans. Jag älskar det. Verkligen älskar det. Förra säsongen spelade vi en bortamatch i FA-cupen och åkte dit med femtio personer. Det var en fin dag. Vi förlorade, men det var ändå en fin dag."
Pete "the Wickerman"
Supporter till klubben
Volontären
"Hackney Wick behöver ett lag som det här. Innan hängde barnen på gatorna, det var mycket slagsmål och det saknades struktur. Laget har ökat gemenskapen i området."
Kelly
Volontär
Den här storyn rapporterades i juni 2019.