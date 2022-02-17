Hackney Wick FC. From The Grounds Up

"Fotboll har kraften att förena människor."



Det är Bobby Kasangas ord, grundaren av Hackney Wick F.C., en fotbollsklubb i London. Och den där kraften märks i städer och samhällen över hela världen. Fotboll kan göra skillnad.



Men det händer inte över en natt. Det händer tack vare människor som Bobby, som ägnat många år åt att förverkliga sin dröm. Efter att han släpptes från fängelset 2015 ville Bobby förändra sitt liv och sin stadsdel, som kännetecknades av både gängvåld och gentrifiering. Han bestämde sig för att grunda Hackney Wick F.C., och gick dörr till dörr för att samla in pengar i grannskapet. Nästan fem år senare har hundratals människor, män, kvinnor och barn, gått med i Hackney Wick F.C.



I vår nya serie From the Grounds Up pratar vi med människor från hela världen som vet att det går att förändra samhället genom fotboll och sport.



Kolla på det första avsnittet här ovan, läs mer om personerna bakom Hackney Wick F.C. nedan och håll koll på nya avsnitt om Paris Alesia F.C. och Melbournes Fitzroy Lions.