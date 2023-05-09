Greater Goods: Nike Re-Creation Collection. Nike GB

"Vår kreativa process är ganska omfattande och varje plagg får ta sin tid att utvecklas", säger Jaimus när vi slår oss ned för att prata om Greater Goods senaste Nike Re-Creation-kollektion som har inspirerats av hans hemstad. "Kollektionen vi skapar i studion innehåller över 20 helt unika plagg, men vi har också tagit fram en fabrikstillverkad kollektion som vi har designat i förväg och skickat för tillverkning." Kollektionen är tvådelad och blandar livsstilsprodukter med sportswear. Produkterna i livsstilskollektionen har uppdaterats personligen av Jaimus och hans team, men sportkollektionens mer komplexa material krävde ett närmare samarbete med Nike. "Att skapa för storskalig produktion är en ganska ny process för oss. Vi har behövt designa produkterna på ett helt annat sätt, men med Nikes hjälp har det gått väldigt smidigt", säger han.



Mycket av inspirationen har hämtats från staden London. "Stilen i London är väldigt varierad – allt funkar", berättar han. "Vad du än gillar kan du hitta det i London." Det märks också på deras Re-Creation-kollektion med unika plagg som skapats i helt olika stilar. En av Jaimus största inspirationskällor är den lokala kreativa communityn. "Den utvecklas hela tiden och skapar ständigt nya saker. Bara att vara en del av den är fantastiskt och jag får massor av inspiration av mina kolleger och vänner."