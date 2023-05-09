Greater Goods: Nike Re-Creation Collection. Nike GB

Re-Creation i London med Greater Goods
Nike Re-Creation
Re-Creation i London med Greater Goods
Nike Re-Creation kommer till London med en kollektion i begränsad upplaga av produkter som har uppdaterats av Greater Goods. Häng med om du vill höra mer om kollektionen direkt från chefsdesignern Jaimus.
Möt chefsdesignern
Jaimus är född och uppvuxen i London. Han har alltid varit nyfiken på hur saker fungerar och engagerat sig i att få dem att fungera, och efter en examen i grafisk design och media förstärktes hans kreativa nytänkande ytterligare. Intresset för upcycling började helt naturligt: när Jaimus på egen hand lärde sig att sy började han återanvända material från befintliga produkter. Det var så han fick upp ögonen för upcycling och hittade inspiration till sin första produkt: en jacka som han gjorde om till en väska. Det var många år sedan och idag är han grundare av Greater Goods – ett London-baserat designprojekt med fokus på att skapa genomtänkta produkter. Istället för att kassera skadade plagg arbetar de med att rädda de delar av materialet som fortfarande går att använda och skapa nya, unika produkter av det.
Nytolkningar av tidigare produkter
"Vår kreativa process är ganska omfattande och varje plagg får ta sin tid att utvecklas", säger Jaimus när vi slår oss ned för att prata om Greater Goods senaste Nike Re-Creation-kollektion som har inspirerats av hans hemstad. "Kollektionen vi skapar i studion innehåller över 20 helt unika plagg, men vi har också tagit fram en fabrikstillverkad kollektion som vi har designat i förväg och skickat för tillverkning." Kollektionen är tvådelad och blandar livsstilsprodukter med sportswear. Produkterna i livsstilskollektionen har uppdaterats personligen av Jaimus och hans team, men sportkollektionens mer komplexa material krävde ett närmare samarbete med Nike. "Att skapa för storskalig produktion är en ganska ny process för oss. Vi har behövt designa produkterna på ett helt annat sätt, men med Nikes hjälp har det gått väldigt smidigt", säger han.
Mycket av inspirationen har hämtats från staden London. "Stilen i London är väldigt varierad – allt funkar", berättar han. "Vad du än gillar kan du hitta det i London." Det märks också på deras Re-Creation-kollektion med unika plagg som skapats i helt olika stilar. En av Jaimus största inspirationskällor är den lokala kreativa communityn. "Den utvecklas hela tiden och skapar ständigt nya saker. Bara att vara en del av den är fantastiskt och jag får massor av inspiration av mina kolleger och vänner."
Kolla in det senaste
Nike Re-Creation är en del av vår Move to Zero-resa mot en framtid med noll koldioxidutsläpp och noll avfall. Om du är nyfiken på att kolla in den senaste Re-Creation-kollektionen från Jaimus och Greater Goods hittar du den exklusivt på Niketown London. Hitta till butiken nedan och besök nike.com/sustainability om du vill veta mer om våra senaste innovationer.
Nike Re-Creation
Re-Creation i London med Greater Goods
Nike Re-Creation kommer till London med en kollektion i begränsad upplaga av produkter som har uppdaterats av Greater Goods. Häng med om du vill höra mer om kollektionen direkt från chefsdesignern Jaimus.
Möt chefsdesignern
Jaimus är född och uppvuxen i London. Han har alltid varit nyfiken på hur saker fungerar och engagerat sig i att få dem att fungera, och efter en examen i grafisk design och media förstärktes hans kreativa nytänkande ytterligare. Intresset för upcycling började helt naturligt: när Jaimus på egen hand lärde sig att sy började han återanvända material från befintliga produkter. Det var så han fick upp ögonen för upcycling och hittade inspiration till sin första produkt: en jacka som han gjorde om till en väska. Det var många år sedan och idag är han grundare av Greater Goods – ett London-baserat designprojekt med fokus på att skapa genomtänkta produkter. Istället för att kassera skadade plagg arbetar de med att rädda de delar av materialet som fortfarande går att använda och skapa nya, unika produkter av det.
Nytolkningar av tidigare produkter
"Vår kreativa process är ganska omfattande och varje plagg får ta sin tid att utvecklas", säger Jaimus när vi slår oss ned för att prata om Greater Goods senaste Nike Re-Creation-kollektion som har inspirerats av hans hemstad. "Kollektionen vi skapar i studion innehåller över 20 helt unika plagg, men vi har också tagit fram en fabrikstillverkad kollektion som vi har designat i förväg och skickat för tillverkning." Kollektionen är tvådelad och blandar livsstilsprodukter med sportswear. Produkterna i livsstilskollektionen har uppdaterats personligen av Jaimus och hans team, men sportkollektionens mer komplexa material krävde ett närmare samarbete med Nike. "Att skapa för storskalig produktion är en ganska ny process för oss. Vi har behövt designa produkterna på ett helt annat sätt, men med Nikes hjälp har det gått väldigt smidigt", säger han.
Mycket av inspirationen har hämtats från staden London. "Stilen i London är väldigt varierad – allt funkar", berättar han. "Vad du än gillar kan du hitta det i London." Det märks också på deras Re-Creation-kollektion med unika plagg som skapats i helt olika stilar. En av Jaimus största inspirationskällor är den lokala kreativa communityn. "Den utvecklas hela tiden och skapar ständigt nya saker. Bara att vara en del av den är fantastiskt och jag får massor av inspiration av mina kolleger och vänner."
Kolla in det senaste
Nike Re-Creation är en del av vår Move to Zero-resa mot en framtid med noll koldioxidutsläpp och noll avfall. Om du är nyfiken på att kolla in den senaste Re-Creation-kollektionen från Jaimus och Greater Goods hittar du den exklusivt på Niketown London. Hitta till butiken nedan och besök nike.com/sustainability om du vill veta mer om våra senaste innovationer.