Grace Geyoro – Fotbollstories – Nike

När Grace Geyoro var åtta år gammal klev hon ut på fotbollsplanen hemma i Orleáns i Frankrike. Hon var omgiven av killar. Grace var den första – och enda tjejen – i laget.

Många tyckte att det var konstigt att Grace ville spela fotboll. Till och med hennes mamma, Angelique, menade att spelet inte var lämpligt för tjejer. Men Graces bror övertygade deras mamma om att Grace var mer än bra – hon var fenomenal. Grace var så bra att hon vid 15 års ålder började träna med den professionella fotbollsklubben Paris Saint-Germain (PSG). Och 2017, när hon var 19, blev Grace proffs i PSG.

År 2022 var Grace en favorit i det franska landslaget. Under matchen mot Italien 2022 imponerade hon på publiken genom att bli den första spelaren att göra ett hattrick i första halvlek av en dammatch i den europeiska turneringen. Efter Graces tredje mål formade hon händerna till ett hjärta och pekade på sin familj. Angelique – Graces största fan – hejade högst av alla.

"Fortsätt kämpa. Alltid."

– Grace Geyoro