Alla vet vi att barn gillar lekar. Men vi är ganska säkra på att vuxna också gör det, så låt alla vara med på det här träningspasset. Hitta på en historia om hur golvet är gjort av lava. Ni kan börja träningspasset som vanligt med att göra utfall och squats tillsammans på det "vanliga golvet". Men så fort någon ropar "Golvet är lava!" måste alla hoppa upp på soffan (eller något annat i närheten) för att undvika att nudda den glödheta marken.



När "lavan" har drivit bort ber du alla återvända till golvet för en omgång maskgång och stjärnhopp. Men inte för länge! Golvet kan när som helst förvandlas igen (så fort någon ropar). Se till att hela familjen är på sin vakt och redo att hoppa.