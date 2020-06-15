Golvet är lava
Coachning
med Nike Training
Nu hettar det till. Lek den här klassiska leken med barnen och få hela familjen att träna.
Den här leken är lika gammal som tiden (antagligen). Och den är perfekt för att få hela familjen att röra på sig. Här handlar det om ett golv som är gjort av lava, vilket betyder att det är dags att börja hoppa, skutta och studsa för att undvika att nudda marken.
Alla vet vi att barn gillar lekar. Men vi är ganska säkra på att vuxna också gör det, så låt alla vara med på det här träningspasset. Hitta på en historia om hur golvet är gjort av lava. Ni kan börja träningspasset som vanligt med att göra utfall och squats tillsammans på det "vanliga golvet". Men så fort någon ropar "Golvet är lava!" måste alla hoppa upp på soffan (eller något annat i närheten) för att undvika att nudda den glödheta marken.
När "lavan" har drivit bort ber du alla återvända till golvet för en omgång maskgång och stjärnhopp. Men inte för länge! Golvet kan när som helst förvandlas igen (så fort någon ropar). Se till att hela familjen är på sin vakt och redo att hoppa.