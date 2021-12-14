Gloves Not Gunz: Mer än en boxningsklubb

En förvånansvärt liten boxningsklubb i Croydon i södra London har en transformerande effekt på ungdomar som försöker ändra riktning i livet. Klubben erbjuder inte mycket utrymme, den är svettig och försöker inte dölja något, men syftet är omöjligt att missa: den förbättrar människors liv. Gloves Not Gunz grundades av Adam Ballard och Ben Eckett under tidiga 2017 när de bestämde sig för att förändra sitt lokalområde efter att en rad brott hade begåtts av ungdomar.



Gloves Not Gunz välkomnar alla. Hit kommer ungdomar från olika skolor och områden, med olika problem. De kan ha olika syn på saker och ting, men lämnar sina skiljaktigheter vid dörren. Klubben är en plats där man kan ha roligt, ta del av något nytt och slappna av. Alla små vinster lyfts fram och firas.



Dagliga svårigheter blir enklare att hantera för ungdomarna från södra London när de styrketränar, cirkeltränar och lär sig andningsövningar. Det hjälper dem att balansera sin energi och hitta ett lugn.