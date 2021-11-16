Full aktivitet på AntetokounBros Academy

Giannis Antetokounmpo är en omtalad spelare i NBA. Han är en MVP och mästare med rötterna i Grekland. Vid sidan av planen har han byggt upp något speciellt: AntetokounBros Academy.



Gianni brinner för basket, men hans syfte är att skapa en plats där alla känner sig välkomna. Akademins filosofi säger allt: "Det spelar ingen roll var du börjar, utan hur långt du kan komma!"