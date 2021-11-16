Full aktivitet på AntetokounBros Academy

Inga höjder är för höga
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Många känner Giannis Antetokounmpo som en NBA-mästare, men det är hans arbete utanför planen som är riktigt anmärkningsvärt.
Giannis Antetokounmpo är en omtalad spelare i NBA. Han är en MVP och mästare med rötterna i Grekland. Vid sidan av planen har han byggt upp något speciellt: AntetokounBros Academy.
Gianni brinner för basket, men hans syfte är att skapa en plats där alla känner sig välkomna. Akademins filosofi säger allt: "Det spelar ingen roll var du börjar, utan hur långt du kan komma!"
"Många barn känner sig utanför när de kommer hit och de är osäkra på sig själva. Men här bygger de upp sitt självförtroende och skaffar sig de kunskaper som de behöver i samhället."
Evina Maltsi
Head Coach på AntetokounBros Academy
Varje år välkomnar programmet 100 barn (och 12 tränare) från utsatta sociala grupper och från olika stadsdelar, länder och sociala bakgrunder, vilket ger dem chansen att frigöra och utveckla sin potential genom sport.
Tillsammans med sina bröder och med hjälp av Oanassis Foundation and Eurohoops har Giannis skapat den inspirerande miljö som han själv aldrig hade när han växte upp. Just därför betyder den så mycket för honom.
Platsen är basketplanerna som fått en uppfräschning av Nike i stadsdelarna Ellinorosson, Ampelokipi och Lamprini. Det är en speciell plats som erbjuder så mycket mer än det som händer på planen.
Under året får barnen mentortillfällen och stipendieprogram vid Onassis Foundation. Deras spel analyseras av Eurohoops tränarteam och de får inspirationsföreläsningar av kända atleter och proffs från olika områden.
"De här barnen är samhället i miniatyr. Om vi kan tänka och agera tillsammans blir det bättre för alla."
Konstantinos Papaloukas
Eurohoops Organization Managing Partner
Giannis är son till immigranter som lämnade Nigeria för att söka jobb och bättre levnadsförhållanden i Aten. Han vet hur det är att känna sig utanför och det har drivit honom att hjälpa barn att känna sig välkomna, stärkta och att nå sin fulla potential i alla lägen.
"Alla har sin egen historia, sitt eget liv, sin egen hudfärg... vi lär oss alltid någonting nytt av varandra när vi är tillsammans."
Giannis Antetokounmpo
AntetokounBros är som en familj, där både tränare och elever lär av varandra. Det är det som gör det så speciellt.
Akademin erbjuder också några verkliga förmåner med en avslutande examen och prisceremoni. Sex framgångsrika elever får stipendier för att kunna fortsätta sin basketutbildning vid Eurohoops Academy. I år utses dessutom en elev som får stipendiet "One of a Kind" från Onassis Foundation.
"Olika nationaliteter, religioner och könsidentiteter möts på AntetokounBros Academy i olika stadsdelar i Aten för att fullfölja sina drömmar."
Afroditi Panagiotakou
Kulturchef vid Onassis Foundation
Akademin är verkligen imponerande och Giannis sammanfattar det så enkelt:
"Vi har kul här!"
Giannis Antetokounmpo
Han må vara en ovanligt hårt arbetande person, men Giannis tror att friheten att bli den du är kommer med friheten att ha kul.
"När du vet vad som gör dig lycklig måste du fortsätta med det. Det är bara så du kan bli den bästa versionen av dig själv."
Giannis Antetokounmpo
Foto: Eleni Albarosa
Film: Alkis Papastathopoulos
Animering: Ultra Brand Studio