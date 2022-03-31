Ge gamla sneakers nytt liv med naturliga ingredienser

Berätta om ditt jobb.

"Mitt jobb är att se till att jag verkligen förstår mig på kundens behov så att vi kan skapa produkter folk verkligen vill ha. Jag löser problem genom kreativitet, hållbarhet och ett cirkulärt tänk när det gäller materialvalen."



När föddes din kärlek till sneakers?

"För mig har sneakers en nära koppling till att umgås med familjen. När jag flyttade till Los Angeles från Indonesien 2005 kunde jag inte engelska och mina kusiner kunde inte indonesiska. Men på något sätt kunde vi knyta an genom sneakers. De tog med mig när de campade i väntan på nya släpp och jag fick nya vänner när jag köade. För mig handlar det om communityn som får mig att känna mig välkommen."



Vilka personlighetsdrag har du nytta av i jobbet och i livet?

"Jag är lättsam, utåtriktad, en stenbock. Jag gillar att testa ny mat, upptäcka nya vintagebutiker, second hand-butiker osv. Det är därför mina skor måste vara sköna, för jag går alltid någonstans."