Ge gamla sneakers nytt liv med naturliga ingredienser

Ge dina gamla sneakers nytt liv – med apelsiner, valnötter och mjöl?
Innovation
Ja! Skodesigners på Nike visar hur du kan använda naturliga ingredienser hemma på tre sätt för att enkelt få dina sneakers att hålla längre.
Hands On är en serie där innovativa experter visar dig manuella tekniker.
"Jag får A+ i betyg som vegetarian – och A- som vegan", skojar Aja Zarrehparvar, som är specialist inom skodesign, när hon pratar om det växtbaserade sneakersfärgreceptet hon ska dela med oss.
Oavsett om det gäller vad vi äter till lunch eller hur vi tar hand om våra skor har vi alla vår egen resa mot att leva på ett mer hållbart sätt. Men kan våra handlingar verkligen skapa förändring i samhället?
Aja tror det: "Vad som anses vara 'inne' påverkas av kulturen", säger hon. "Om kulturen fortsätter uppmuntra dig att ge nytt liv till dina skor, specialdesigna och spara saker, så kan vi se till att hållbarhet alltid anses vara inne."
Det här är vår värd Aja Zarrehparvar (höger) med gästen Indah Nur.
Att doppa skon i varmt rödbetsvatten kanske inte är den första klimathandlingen de flesta kommer att tänka på (ännu!), men för Aja är det inget ovanligt.
"Jag vill inspirera designers inom hela företaget att utforska, drömma, upptäcka och fortsätta känna att processer och tillvägagångssätt är spännande", säger hon om sitt jobb på Blue Ribbon Studio, som är Nikes egen kreativa verkstad. "Ibland gör man misstag, men det är då man ibland upptäcker något riktigt bra. Och det är då man löser problem."
Är du redo att lösa några praktiska sneakersproblem med hjälp av nytänkande (och lite hårt arbete)? Bläddra ner för att läsa om sätt att rengöra, färga och limma skorna med hjälp av hållbara metoder som Aja och hennes skodesignerkollega Indah Nur använder där hemma. Nu kör vi.
OBS! Du kommer att behöva ta hjälp av en vuxen eftersom du kommer att arbeta med mycket varm vätska. Du kommer också att behöva skyddsglasögon och skyddshandskar.
1. Så håller du dina sneakers i fint skick – med hjälp av saker du har hemma
Du kanske vill få dina sneakers att se helt nya ut så länge som möjligt, eller så föredrar du en använd look som bara blir bättre med tiden. Men en sak är säker: "Om du tar hand om dina saker så håller de längre", säger Indah, som specialiserar sig på att designa sneakers som är slitstarka nog för barn som leker hela dagarna. Om du känner att det blir för mycket med alla åsikter och tekniker som finns, så börja från början. Du har kanske rentav redan verktyg att använda dig av i köket och badrummet. Se klippet ovan för specifika tips.
Lite Kuriosa: Precis som annan
plast kan Nike Air-bubblor bli
immiga av oxidering. Men ingen
fara, vi tipsar dig om hur du får
dem blanka igen. Ta en titt!
Extrapoäng: Att byta sneakers är inte bara bra för din outfit utan gör att skorna håller längre också. Nikes kvalitetstekniker säger att det tar 24–48 timmar för de flesta mellansulor i skummaterial att återfå formen efter att du trampat runt i dina skor hela dagen. Satsa därför på aktiv återhämtning om du kan genom att växla mellan två eller fler par skor.
2. Så färgar du skorna naturligt – och ger dem nytt liv
Har du någon gång hittat ett par grådaskiga, missfärgade skor längst inne i garderoben? Eller har du ett par som du helt enkelt tröttnat på? Innan du ger bort eller återvinner dem kan du prova att ge dem ett färgglatt nytt liv. Bonuspoäng om du testar ett naturbaserat recept, som här ovan. "Att färga skorna ger dem alltid nytt liv, oavsett", säger Aja. "Men att färga dem med gurkmeja, kaffe eller matrester är ett konstnärligt kretslopp!"
Lite kuriosa: Rödbetor är röda,
kaffe är brunt ... men vilken färg
tror du att avokadokärnor ger?
Få det otippade svaret i videon ovan.
Extrapoäng: Läs på om olika material. Naturliga färgämnen som de vi nämnde ovan fungerar bäst på naturliga material, som bomull, canvas, mocka eller ull. Syntetmaterial (tänk plast, gummi, polyester), som många av skons delar är gjorda av, absorberar inte naturliga färgämnen på samma sätt. Prova ett starkare färgämne från en hobbybutik om du vill färga om dem.
3. Så gör du eget skolim – och räddar trasiga sneakers
"Det handlar om storyn kring hur jag skaffade dem eller känslan jag får när jag tar på mig dem", säger Aja om sina många favoritskor (däribland paret ovan som betyder extra mycket för henne). "Det är något magiskt med dem som jag inte kan sätta fingret på, även efter så här lång tid!" Har du också ett par älskade sneakers som håller på att falla sönder? Tveka inte att använda lim. Se bara till att titta på klippet ovan först för tips om vad som går att laga och hur du bäst applicerar limmet, plus ett recept på hur gör eget lim hemma.
Lite kuriosa: Mjöllim som det vi
visar ovan har använts sedan
urminnes tider inom olika konstformer,
bland annat bokbindning och decoupage.
Extrapoäng: Finns det mer avancerade lim? Självklart! Och Nikes kemister uppfinner hela tiden ännu bättre lim. Men även lim med industriell styrka kan försämras efter några årtionden. Extrem fukt eller värme kan påskynda processen, så försök att undvika det. Och om dina skor har gått sönder helt kan du alltid återvinna dem i en medverkande Nike-butik.
Lär känna sneakersexperterna: Aja + Indah
Du fick deras tips ovan – nu är det dags att lära känna våra värdar i den här omgången av Hands On.
Aja
Specialist på skodesign,
Blue Ribbon Studio @ Nike
Vad är Blue Ribbon Studio?
"BRS är det kulturella, kreativa och community-fokuserade navet för Nikes design. Vi är ett epicentrum för Nikes kreativa design, och ett ställe där designers är välkomna att leka."
Berätta om ditt jobb.
"Att vara specialist inom skodesign på BRS innebär att jag finns där för att ge stöd åt andra designers. Jag hoppar på alla olika kreativa frekvenser med massor av olika smaker och strukturer och former. Jag ser mig själv som mjölken i cornflakesskålen. Mjölkfri havremjölk då, alltså."
Hur hamnade du här?
"Jag pluggade arkitektur både på kandidat- och masternivå och började på Nike som 3D-skodesigner för cirka tre år sedan."
Vilka personlighetsdrag har du nytta av i jobbet och i livet?
"Jag gillar att upptäcka och dyka i med huvudet före. Jag är alltid nyfiken, jag älskar att lära mig nya saker, och jag försöker att ta allt med en klackspark."
När föddes din kärlek till sneakers?
När jag gick i sjuan och spelade basket 2006 hade jag på mig Air Jordan 4 Retro "Mars". Med det första paret var det något som klickade, och på den vägen är det."
Vilka favoritskor har du haft på senare tid?
Air Jordan 1 "Not For Resale": "Meddelandet på tån som lyder 'please crease' är så bra. Det är precis rätt för skokulturen."
ISPA Flow: "De har en helt fantastisk, genomskinlig ovandel. De är roliga att gå i, det blir en helt annan känsla."
Blazer Jumbo: "De är designade med eftertanke. Jag bara kände: 'Det är så här man förbättrar en klassiker.'"
Indah
Materialdesigner,
Skor för barn @ Nike
Berätta om ditt jobb.
"Mitt jobb är att se till att jag verkligen förstår mig på kundens behov så att vi kan skapa produkter folk verkligen vill ha. Jag löser problem genom kreativitet, hållbarhet och ett cirkulärt tänk när det gäller materialvalen."
När föddes din kärlek till sneakers?
"För mig har sneakers en nära koppling till att umgås med familjen. När jag flyttade till Los Angeles från Indonesien 2005 kunde jag inte engelska och mina kusiner kunde inte indonesiska. Men på något sätt kunde vi knyta an genom sneakers. De tog med mig när de campade i väntan på nya släpp och jag fick nya vänner när jag köade. För mig handlar det om communityn som får mig att känna mig välkommen."
Vilka personlighetsdrag har du nytta av i jobbet och i livet?
"Jag är lättsam, utåtriktad, en stenbock. Jag gillar att testa ny mat, upptäcka nya vintagebutiker, second hand-butiker osv. Det är därför mina skor måste vara sköna, för jag går alltid någonstans."
Vilka favoritskor har du haft på senare tid?
Air Jordan 4 x Off-White: "Den betyder mycket för mig för det är en sko för kvinnor. Ju mer använd den är, desto bättre. Mitt team pratar alltid om hur vi kan hitta material som blir bättre när de åldras."
Air Jordan 1 Mid Fearless "Melody Ehsani": "Jag fick de här skorna i present av en vän. Många har åsikter om Mids, men jag tycker att de är väldigt bekväma och de är bland mina favoriter. Designade av kvinnor, storytellingen, den galna färgkombinationen."
Air Jordan 3 "A Ma Maniére": En annan sko för kvinnor som jag försökte få tag på och tur nog lyckades köpa. Jag älskar premiummaterialet, den quiltade innersulan (så skön), mockan och trycket på skosnörena där det står 'work harder.'"
Aja
Specialist på skodesign,
Blue Ribbon Studio @ Nike
Vad är Blue Ribbon Studio?
"BRS är det kulturella, kreativa och community-fokuserade navet för Nikes design. Vi är ett epicentrum för Nikes kreativa design, och ett ställe där designers är välkomna att leka."
Berätta om ditt jobb.
"Att vara specialist inom skodesign på BRS innebär att jag finns där för att ge stöd åt andra designers. Jag hoppar på alla olika kreativa frekvenser med massor av olika smaker och strukturer och former. Jag ser mig själv som mjölken i cornflakesskålen. Mjölkfri havremjölk då, alltså."
Hur hamnade du här?
"Jag pluggade arkitektur både på kandidat- och masternivå och började på Nike som 3D-skodesigner för cirka tre år sedan."
Vilka personlighetsdrag har du nytta av i jobbet och i livet?
"Jag gillar att upptäcka och dyka i med huvudet före. Jag är alltid nyfiken, jag älskar att lära mig nya saker, och jag försöker att ta allt med en klackspark."
Indah
Materialdesigner,
Skor för barn @ Nike
Berätta om ditt jobb.
"Mitt jobb är att se till att jag verkligen förstår mig på kundens behov så att vi kan skapa produkter folk verkligen vill ha. Jag löser problem genom kreativitet, hållbarhet och ett cirkulärt tänk när det gäller materialvalen."
När föddes din kärlek till sneakers?
"För mig har sneakers en nära koppling till att umgås med familjen. När jag flyttade till Los Angeles från Indonesien 2005 kunde jag inte engelska och mina kusiner kunde inte indonesiska. Men på något sätt kunde vi knyta an genom sneakers. De tog med mig när de campade i väntan på nya släpp och jag fick nya vänner när jag köade. För mig handlar det om communityn som får mig att känna mig välkommen."
Vilka personlighetsdrag har du nytta av i jobbet och i livet?
"Jag är lättsam, utåtriktad, en stenbock. Jag gillar att testa ny mat, upptäcka nya vintagebutiker, second hand-butiker osv. Det är därför mina skor måste vara sköna, för jag går alltid någonstans."
När föddes din kärlek till sneakers?
När jag gick i sjuan och spelade basket 2006 hade jag på mig Air Jordan 4 Retro "Mars". Med det första paret var det något som klickade, och på den vägen är det."
Vilka favoritskor har du haft på senare tid?
Air Jordan 1 "Not For Resale": "Meddelandet på tån som lyder 'please crease' är så bra. Det är precis rätt för skokulturen."
ISPA Flow: "De har en helt fantastisk, genomskinlig ovandel. De är roliga att gå i, det blir en helt annan känsla."
Blazer Jumbo: "De är designade med eftertanke. Jag bara kände: 'Det är så här man förbättrar en klassiker.'"
Vilka favoritskor har du haft på senare tid?
Air Jordan 4 x Off-White: "Den betyder mycket för mig för det är en sko för kvinnor. Ju mer använd den är, desto bättre. Mitt team pratar alltid om hur vi kan hitta material som blir bättre när de åldras."
Air Jordan 1 Mid Fearless "Melody Ehsani": "Jag fick de här skorna i present av en vän. Många har åsikter om Mids, men jag tycker att de är väldigt bekväma och de är bland mina favoriter. Designade av kvinnor, storytellingen, den galna färgkombinationen."
Air Jordan 3 "A Ma Maniére": En annan sko för kvinnor som jag försökte få tag på och tur nog lyckades köpa. Jag älskar premiummaterialet, den quiltade innersulan (så skön), mockan och trycket på skosnörena där det står 'work harder.'"
Move To Zero är Nikes resa mot noll koldioxidutsläpp och noll avfall för att säkra sportens framtid.
Video: Ariel Fisher
Text: Gail Dorwin