Game Recognize Game: Fitnesscoachen Shev Robinson och koreografen Tanisha Scott

Tanisha: Jag har hittills inte nått vad vissa kallar en återvändsgränd. Det säger jag bara därför att för mig är koreografi, rörelse och kreativt ledarskap inte något mekaniskt. Det går inte att fästa på papper. Allt har en story. Så det första jag ser fram emot är att ta reda på vad den är. Vad är budskapet i låten? Vem är personen som sjunger den? Jag lägger ihop alla de små pusselbitarna. Om jag hittar något som inte klickar så betyder det att något inte är autentiskt i den storyn. Och jag gör ingenting som inte är autentiskt.



Shev: Hur håller du artister och dansare motiverade?



Tanisha: Alla ska vara stolta över vad de gjort och veta att de varit betydelsefulla för helheten. Som ledare måste jag delegera. Jag måste se till att visionen betyder något och att jag har rätt personer omkring mig. Rätt stylist, rätt dansare och rätt assistent. Det är att arbeta i ett ekosystem och allt handlar om teamwork. Det känns som att när man stärker människor och gör dem ansvariga så vill de prestera bättre, och gör det. Det är så jag gör det.



Shev: Hur skapar du ett förhållande med dina elever, andra dansare eller kunder?



Tanisha: Jag sätter inte mig själv på piedestal eftersom jag hela tiden lär mig. Så jag lyssnar. Jag pratar mycket. Jag ställer många frågor på inspelningsplatsen. Jag rör mig bland folk, dansar med yngre människor och allt möjligt. Jag behöver vara ute i världen, det är där man hittar autenticitet. Jag respekterar det här. Jag respekterar alla former av konst på alla sätt. Och jag fortsätter att fantisera, jag fortsätter att drömma.



Shev: Du ser inte min gåshud, men jag känner den.