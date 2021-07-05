Game Recognize Game: Fitnesscoachen Shev Robinson och koreografen Tanisha Scott

Självförtroende ger den här duon styrka som ledare inom dans och fitness
Kultur
Koreografen Tanisha Scott och fitnesscoachen Shev Robinson förklarar hur de börjar med hitta sin egen styrka för att sedan kunna göra detsamma för andra.
Game Recognize Game är en serie med personliga samtal mellan kreativa personer och personer inom sportens värld med målet att lyfta fram hur de lyckas på och utanför planen.
Tanisha Scott och Shev Robinson arbetar med att hjälpa andra. Tanisha är en legendarisk koreograf och Shev en fitnesscoach med en växande följarskara online. Deras arbete grundar sig i att stärka människors vilja att komma i sitt livs form, fysiskt, mentalt och kreativt. Shev beskriver arbetet som att "skapa en community av förtroende." De har båda coachat några av dagens största artister inför ikoniska liveframträdanden, musikvideor och tidningsomslag och hjälpt atleter som du och jag. Båda kommer från Toronto och har sina rötter i Jamaica, dessutom delar de erfarenheterna av att vara två kvinnor som navigerar inom underhållningsindustrin och ibland arbetar de också tillsammans med att träna sina främsta kunder.
I den här Game Recognize Game-intervjun diskuterar Tanisha och Shev hur de uför sitt arbete, hur deras idéer kan tillämpas på allt du företar dig och hur deras förberedelser för att coacha sina kunder till storhet alltid börjar inifrån.
Shev: Nu kör vi igång. Tanisha, hur skulle du beskriva vad det är du gör?
Tanisha: Okej, jag är koreograf och rörelsecoach, vilket är väldigt annorlunda än koreografi. Och så är jag creative director.
Shev: Du ger människor självförtroende på scen.
Tanisha: Det är nog en av de saker jag har gjort som givit mig mest styrka. Berätta om ditt arbete.
Shev: Som en sann karibisk person har jag tre jobb: fitnessentusiast, entreprenör och coach. Jag tränar artister inför turnéer, konserter och omslagsfotograferingar. Jag har ett företag som heter Body by Shev där jag tränar människor över hela världen. Det bästa är att jag får hjälpa människor jag aldrig träffat tidigare att nå sina mål.
Tanisha: Och vet du vad? Jag har alltid känt att du är helt osjälvisk. Eftersom vi arbetat tillsammans så ser jag det och vet det. Håller du med om att det är anledningen till att du gör det du gör?
Shev: Jag visste att jag ville hjälpa människor. Jag ville vara källan till människors självförtroende. Jag visste bara inte hur. Jag har alltid hållit på med fitness. Alltid älskat det. Jag var löparstjärna. Det var en del av mig. Det var meningen att jag skulle komma dit jag är. Har du någonsin kört fast kreativt? Och i så fall, hur kom du loss?
"Alla ska vara stolta över vad de gjort och veta att de varit betydelsefulla för helheten."
Tanisha
Tanisha: Jag har hittills inte nått vad vissa kallar en återvändsgränd. Det säger jag bara därför att för mig är koreografi, rörelse och kreativt ledarskap inte något mekaniskt. Det går inte att fästa på papper. Allt har en story. Så det första jag ser fram emot är att ta reda på vad den är. Vad är budskapet i låten? Vem är personen som sjunger den? Jag lägger ihop alla de små pusselbitarna. Om jag hittar något som inte klickar så betyder det att något inte är autentiskt i den storyn. Och jag gör ingenting som inte är autentiskt.
Shev: Hur håller du artister och dansare motiverade?
Tanisha: Alla ska vara stolta över vad de gjort och veta att de varit betydelsefulla för helheten. Som ledare måste jag delegera. Jag måste se till att visionen betyder något och att jag har rätt personer omkring mig. Rätt stylist, rätt dansare och rätt assistent. Det är att arbeta i ett ekosystem och allt handlar om teamwork. Det känns som att när man stärker människor och gör dem ansvariga så vill de prestera bättre, och gör det. Det är så jag gör det.
Shev: Hur skapar du ett förhållande med dina elever, andra dansare eller kunder?
Tanisha: Jag sätter inte mig själv på piedestal eftersom jag hela tiden lär mig. Så jag lyssnar. Jag pratar mycket. Jag ställer många frågor på inspelningsplatsen. Jag rör mig bland folk, dansar med yngre människor och allt möjligt. Jag behöver vara ute i världen, det är där man hittar autenticitet. Jag respekterar det här. Jag respekterar alla former av konst på alla sätt. Och jag fortsätter att fantisera, jag fortsätter att drömma.
Shev: Du ser inte min gåshud, men jag känner den.
"Jag motiveras av tanken på att hjälpa andra människor att återfå självförtroendet de förlorat."
Shev
Tanisha: Hur märks fitness och wellness i ditt dagliga liv?
Shev: Jag tar idén om att hjälpa människor att förstå hälsa och wellness på allvar. Från hur jag börjar dagen, till vad jag äter och dricker, till hur jag projicerar min energi på andra. Jag kan inte leva på något annat sätt. Om jag inte mår bra så kan jag inte hjälpa andra. Det känns som att andra människor också känner min energi.
Tanisha: Hur håller du dig själv motiverad för att kunna motivera andra?
Shev: Jag motiveras av tanken på att hjälpa andra människor att återfå självförtroendet de förlorat. Jag bryr mig inte om vad det innebär, om du lagt på dig några kilon eller fått barn, eller känner dig obekväm i dina kläder. Jag kallar mina kunder min utökade familj. Jag har aldrig varit så motiverad av andras energi. Det är därför jag behöver skapa utrymme för lugn och fokus, så att jag kan ge det tillbaka till andra människor.
Tanisha: Där är den där osjälviskheten. Nämn några saker du gör för att fokusera innan du börjar jobba med en kund?
Shev: Innan jag börjar dagen med en kund försöker jag påminna mig om varför de kommer till mig. Vad är deras story, och på vilket sätt behöver de mig? Jag levererar en tjänst och kan inte göra det innan jag förstår varför de kommit till mig för tjänsten.
"Innan jag börjar dagen med en kund försöker jag påminna mig om varför de kommer till. Vad är deras story, och på vilket sätt behöver de mig?"
Shev
Tanisha: Hur hittar du balansen mellan kundens förväntningar och vad en hälsosam kropp faktiskt innebär?
Shev: Jag tror det är viktigt att vara ärlig mot mina tjejer så att de inte ser mig på någon sorts piedestal. Jag är mänsklig. Jag tränar varje dag eftersom jag också har mål. Jag är inte bara en trainer som ser perfekt ut varje gång. Vi kör en 30-dagarsutmaning just nu och jag är också med på den. Jag äter vad de äter. Jag tränar och kör samma program som dem.
Tanisha: Absolut. Och det är väldigt likt det jag gör, vilket är att få människor att bli de bästa versionerna av sig själva. Du startade en 30-dagarsutmaning, vänta, jag måste få det här rätt. Du, Shev, startade en 30-dagarsutmaning med 500 personer.
Shev: 585 personer.
Tanisha: Jag måste få ge kredd här: 585 personer. Vad har den här tiden lärt dig om dina begränsningar när det handlar om att hjälpa människor att nå sina mål?
Shev: Jag har alltid sagt att jag velat coacha ett stort antal kvinnor i hälsosam viktökning, viktminskning, trimmande och bibehållande i alla åldrar och på alla fitnessnivåer på samma gång. Det faktum att jag kunnat genomföra det har förändrat mitt perspektiv på min förmåga att coacha och vad jag klarar av.
Tanisha: Och allt på samma gång. Det är så bra.
Text: Darian Harvin
Video: Travis Wood
Publicerades i: november 2020