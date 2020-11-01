En lokal kroatisk basketplan får nytt liv

En mulen kväll i arbetarklassförorten Gajnice, Kroatien, står en liten folksamling längs baslinjen på en basketplan. Ett mjukt, gult ljus lyser upp deras silhuetter och kastar skuggor på höghusen som omger planen. Vita taxibilar stannar till och kör i väg och från andra sidan metallstängslet skär ljudet av passerande pendeltåg genom kvällsluften, som ett rytmiskt soundtrack.



Det här är Gajnices berömda Taxi Court. Kvarterets stolthet, centrum och samlingsplats. Här stannar folk för att prata, hänga, och framför allt spela basket. Under kvällshimlen börjar ett lätt regn falla som gör den spräckliga asfalten mörkare, men ingen har bråttom. Gamla skämt utbyts. Skvaller. Man uppdaterar sig om läget. Många av spelarna har kommit till fots från sina lägenheter i närheten eller har stannat till på vägen hem i sina arbetskläder och byter om i sina bilar.



"Okej, då kör vi igång", ropar en mörk röst på kroatiska.