En lokal kroatisk basketplan får nytt liv
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En ny generation kroatiska basketspelare renoverade sin lokala basketplan och skapade kvartersgemenskap.
En mulen kväll i arbetarklassförorten Gajnice, Kroatien, står en liten folksamling längs baslinjen på en basketplan. Ett mjukt, gult ljus lyser upp deras silhuetter och kastar skuggor på höghusen som omger planen. Vita taxibilar stannar till och kör i väg och från andra sidan metallstängslet skär ljudet av passerande pendeltåg genom kvällsluften, som ett rytmiskt soundtrack.
Det här är Gajnices berömda Taxi Court. Kvarterets stolthet, centrum och samlingsplats. Här stannar folk för att prata, hänga, och framför allt spela basket. Under kvällshimlen börjar ett lätt regn falla som gör den spräckliga asfalten mörkare, men ingen har bråttom. Gamla skämt utbyts. Skvaller. Man uppdaterar sig om läget. Många av spelarna har kommit till fots från sina lägenheter i närheten eller har stannat till på vägen hem i sina arbetskläder och byter om i sina bilar.
"Okej, då kör vi igång", ropar en mörk röst på kroatiska.
"Vi satte den här planen och det här kvarteret på kartan."
Ivan Krizmanic
Omedelbart tas ytterlager av, skosnören dras åt. En snabb match drar igång, fem mot fem. På Taxi Court kan spelstilen bäst beskrivas som fysisk. Att någon får en foul är ovanligt och när du går fram mot korgen får du ofta betala ett pris. Att säga att spelet är hårt är en underdrift. "Vi har alltid spelat tufft", säger Ivan Krizmanic, en smidig guard med en crossover som sägs ha brutit vrister. "Man får inget gratis, det finns inga lätta poäng."
Här är respekt på planen av största vikt, särskilt när det gäller att representera området. Varje sommar när Taxi Court står värd för den årliga turneringen med spel tre mot tre kommer spelare från närliggande städer, och på senare tid, grannländerna, för att utmana de lokala spelarna. "Man vill besegra dem och säga: De kom till Gajnice. Det här är vår plan, bättre lycka nästa gång", säger Ivan.
Men så här har det inte alltid varit på Taxi Court. Under många år förföll planen tills en ny generation tog på sig att renovera den. "Vi bytte basketkorgarnas plattor ... vi ritade linjerna, vi skaffade egna strålkastare", säger Miroslav Josic, en erfaren veteran på planen. Sedan dess har det blivit en plats att vara stolt över. "Vi satte den här planen och det här kvarteret på kartan", säger Ivan. "Ingen hade hört talas om den innan vi började spela och prata om den."
Planen har också har blivit en viktig samlingsplats för både yngre och äldre generationer oavsett om de spelar eller inte. "Alla kommer till planen. Från 5-åriga barn, alla åldergrupper, till de som är 50–60 år", säger Ivan. "Alla är välkomna."
Även om basketplanen fortsätter att väcka uppmärksamhet internationellt har dess lokala grupp av spelare förblivit en liten men sammansvetsad familj. De kommer från alla samhällsskikt – bland dem finns apotekare, bartenders, advokater och lagerarbetare. De förenas av sin kärlek till sporten. De skriver till varandra varje dag i en sms-grupp, planerar matcher och tar ofta en öl efteråt. "De som spelar med mig är mina bröder", säger Miroslav. "Inte bara vänner."