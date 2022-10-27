Träning under graviditeten och efter förlossningen, enligt dr Laurel Proulx

Under graviditeten kan din blodvolym och energiförbränning nästan fördubblas, och ditt hjärta slår cirka 10-15 slag mer per minut. Och det blir ännu fler förändringar efter att du har fött den lilla människan inuti dig. Så hur ska du tänka med träningen under det här ultimata uthållighetsprovet? Det är här Laurel Proulx kommer in i bilden. Hon är doktor i fysioterapi och grundare av FEM Physical Therapy and Physical Performance, samt styrelsemedlem i Nike (M)ove Like a Mother. I det här avsnittet pratar hon med vår värd Jaclyn Byrer och förklarar hur bäckenbotten och de djupa coremusklerna fungerar och hur du kan bibehålla styrkan i dem. Hon slår också hål på graviditetsmyter och berättar hur du kan börja röra på dig igen efter förlossningen.