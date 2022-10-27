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Trained Podcast: Graviditetsfitness med Dr Laurel Proulx

Coachning

Kroppen förändras mycket under och efter graviditeten. Hur mycket ska träningen förändras? Få svaret från den här fysioterapeuten med inriktning på bäckenbottenhälsa.

Senast uppdaterad: 10 oktober 2022
Lästid: 2 min
Träning under graviditeten och efter förlossningen, enligt dr Laurel Proulx

Trained är en podcast som utforskar det senaste inom holistisk träning.

Under graviditeten kan din blodvolym och energiförbränning nästan fördubblas, och ditt hjärta slår cirka 10-15 slag mer per minut. Och det blir ännu fler förändringar efter att du har fött den lilla människan inuti dig. Så hur ska du tänka med träningen under det här ultimata uthållighetsprovet? Det är här Laurel Proulx kommer in i bilden. Hon är doktor i fysioterapi och grundare av FEM Physical Therapy and Physical Performance, samt styrelsemedlem i Nike (M)ove Like a Mother. I det här avsnittet pratar hon med vår värd Jaclyn Byrer och förklarar hur bäckenbotten och de djupa coremusklerna fungerar och hur du kan bibehålla styrkan i dem. Hon slår också hål på graviditetsmyter och berättar hur du kan börja röra på dig igen efter förlossningen.

"De här reglerna funkar inte för alla, eftersom alla har olika startpunkter för sin träning, och alla kroppar är unika under graviditeten."

Laurel Proulx
Doktor i fysioterapi, grundare av FEM Physical Therapy och styrelsemedlem i Nike (M)ove Like a Mother

Lyssna nu

Har du frågor om mental inställning, träning, kost, återhämtning eller sömn? Har du förslag på en gäst eller ett ämne? Mejla till Jaclyn på trained@nike.com, så tar hon med sig förslagen inför kommande avsnitt.

Ursprungligen publicerad: 27 oktober 2022

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