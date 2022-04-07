Fysioterapeuten Ann Nwabuebo om bäckenbotten

Precis som många andra levde Ann Nwabuebo, doktor i fysioterapi, med bäckenbottenproblem i flera år utan att veta om det. Det var först när en fysioterapeut påpekade att hennes symtom med smärta och överaktiv blåsa inte var normala som hon insåg att de kunde behandlas. Efter bara några få behandlingar blev Ann bättre. Hon bestämde sig då för att specialisera sig på rehabilitering av bäckenbottenskador för att hjälpa andra. I det här avsnittet besöker grundaren och vd:n för Body Connect Physical Therapy värden Jaclyn Byrer för att minska stigmatiseringen kring bäckenbottenproblem, erbjuda strategier som förhindrar dem och förklara när det är dags att söka professionell hjälp. Genom övningar som stärker de här musklerna hjälper hon människor oavsett kön, träningsnivå och fas i moderskapet att se till att en dysfunktionell bäckenbotten inte begränsar deras liv.