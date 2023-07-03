Fotbollsutrustning för tjejer – Nike

Sport-BH:ar är designade för sport och rörelse. En sport-BH som sitter rätt ger en bekväm känsla och hjälper dig att känna dig självsäker på planen, banan, mattan eller var du än sportar. Så här gör du för att välja rätt sport-BH:

Hitta rätt modell: De flesta sport-BH:ar för tjejer har lätt eller mediumstöd. BH:ar med lätt stöd är oftast tillverkade av ett tunnare, stretchigt material och har smala axelband. De här BH:arna är perfekta för aktiviteter som promenader, yoga, stretchning eller balett. BH:ar med mediumstöd brukar ha tjockare material och breda axelband. De här BH:arna sitter lite tightare och ger stöd åt bysten vid högintensiva aktiviteter som löpning och hopp.

Mät: Använd ett mjukt måttband och mät runt kroppen där bysten är som störst. Du kan ha på dig en BH eller en t-shirt när du mäter. Det här måttet indikerar vilken storlek du bör välja. Jämför siffran med Nikes storlekstabell som du hittar online. Leta helt enkelt efter ditt mått och se vilken storlek som motsvarar det i tabellen. Till exempel motsvarar 73–79 cm storleken medium.

Prova: Välj några olika modeller och känn efter hur de sitter. Se till att axelbanden och bandet under bysten sitter ordentligt, men inte är för tighta. BH:n ska sitta slätt mot kroppen under armarna utan att tyget veckar sig. Testa att stretcha, springa och hoppa för att se om det känns bekvämt och om du får tillräckligt med stöd när du rör dig. Sedan är det dags att köpa BH:n du bestämt dig för och ge dig ut och sporta.