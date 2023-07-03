Fotbollsutrustning för tjejer – Nike

I samarbete med Rebel Girls
Ladda upp inför matchen
Tjejer behöver ofta andra produkter än killar för att sporta. Vi har de bästa tipsen och produkterna som kan hjälpa henne att sporta och ha roligt på ett säkert, bekvämt och stabilt sätt.
Att välja rätt sport-BH
Sport-BH:ar är designade för sport och rörelse. En sport-BH som sitter rätt ger en bekväm känsla och hjälper dig att känna dig självsäker på planen, banan, mattan eller var du än sportar. Så här gör du för att välja rätt sport-BH:
Hitta rätt modell: De flesta sport-BH:ar för tjejer har lätt eller mediumstöd. BH:ar med lätt stöd är oftast tillverkade av ett tunnare, stretchigt material och har smala axelband. De här BH:arna är perfekta för aktiviteter som promenader, yoga, stretchning eller balett. BH:ar med mediumstöd brukar ha tjockare material och breda axelband. De här BH:arna sitter lite tightare och ger stöd åt bysten vid högintensiva aktiviteter som löpning och hopp.
Mät: Använd ett mjukt måttband och mät runt kroppen där bysten är som störst. Du kan ha på dig en BH eller en t-shirt när du mäter. Det här måttet indikerar vilken storlek du bör välja. Jämför siffran med Nikes storlekstabell som du hittar online. Leta helt enkelt efter ditt mått och se vilken storlek som motsvarar det i tabellen. Till exempel motsvarar 73–79 cm storleken medium.
Prova: Välj några olika modeller och känn efter hur de sitter. Se till att axelbanden och bandet under bysten sitter ordentligt, men inte är för tighta. BH:n ska sitta slätt mot kroppen under armarna utan att tyget veckar sig. Testa att stretcha, springa och hoppa för att se om det känns bekvämt och om du får tillräckligt med stöd när du rör dig. Sedan är det dags att köpa BH:n du bestämt dig för och ge dig ut och sporta.
Menssäkra plagg
Visste du att 70 % av alla tjejer undviker fysisk aktivitet när de har mens? Många tjejer är oroliga för läckage eller har svårt att hitta bekväma träningskläder. Men fysisk aktivitet under mensen är superviktigt. Det är vetenskapligt bevisat att träning kan minska oönskade symtom som mensvärk, ge mer energi och bättre humör och minska ångest.
Menssäkra underdelar är bra om du vill hålla dig aktiv under mensen och känna dig säker. Kolla in Nikes cykelshorts Leak Protection. Den stilrena designen rör sig med dig och det absorberande fodret fungerar som ett extra skydd tillsammans med ditt vanliga mensskydd. Nikes Dri-Fit-teknik leder bort svett och håller dig torr och sval. Dessutom har modellen två dolda fickor för telefon och nycklar. Spring, dansa, hoppa och gör mål utan att oroa dig för läckage med de här superbekväma shortsen.
Så funkar sport-hijaber
Alla tjejer ska ha de redskap och produkter de behöver för att kunna utöva sporten de älskar. Och för vissa tjejer är hijab ett sådant plagg. För muslimska kvinnor är hijaben en symbol för deras religion och för många är den en del av deras vardag. Men vanliga hijaber är inte designade för träning. De sitter löst och kan glida av eller fastna. Och det är där sporthijaben Nike Pro kommer in i bilden.
Sätt upp håret i en låg knut längst ner i nacken när du provar den. Då kommer hijaben att sitta bättre och inte vecka sig på ett obekvämt sätt. Använd banden på insidan för att få den att sitta på plats. De stoppas in precis bakom öronen och ser till att hijaben inte glider av. Testa olika storlekar för att hitta rätt passform. Spring, hoppa och stretcha när du provar dem för att se hur det kommer att kännas när du är ute på planen. På matchdagen kan du stoppa in hijaben innanför tröjans krage så att tyget inte är i vägen. Sedan är du redo att köra.
Fotbollsskor till henne
Att hitta de perfekta skorna för underlaget hon spelar på och hennes spelstil är viktigt om hon ska kunna göra sitt bästa.
Det första du behöver göra är att ta reda på vilket underlag hon spelar på. Olika underlag påverkar greppet och kontrollen, så det är viktigt att hitta rätt skosula för den sortens plan hon spelar på. Därför har vi skapat olika skosulor som är anpassade efter olika planers egenskaper så att hon alltid kan ge allt på planen.
Nästa steg är se på olika modeller tillsammans med henne för att se vilka skor som passar hennes personlighet. Vi har massor av färger och former som hjälper henne att uttrycka sig. Det kan vara allt från kreativa anpassningar till tidlöst svart och klassiskt läder. Hitta rätt skor för hennes stil.
Kom ihåg att när det gäller barn så är en bekväm känsla och passform det viktigaste. När hon är nöjd är hon redo att sporta.