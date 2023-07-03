Fotbollsövningar för tjejer – Nike

Rulla ihop strumpor, rena eller stinkande, till en boll och ta fram en tvättkorg, hink eller väska.

Enkelt läge

• Placera korgen fyra steg bort.

• Håll strumpbollarna i handen.

• Släpp bollen och sparka* den mot korgen.

• Du får fem poäng för varje boll som hamnar i korgen.

• Du får en poäng varje gång du träffar korgen. Hur många poäng kan du få på tio försök?

• Kan du slå din bästa poäng?

Medelsvårt läge

• När du är redo kan du prova med den andra (icke-dominanta) foten.

• Du får tio poäng för varje boll som hamnar i korgen.

• Du får fem poäng varje gång du träffar korgen.

• Kan du slå ditt personbästa? Hur gjorde du det?

Med vänner och familj

• När du är redo kan du utmana en vän eller en familjemedlem i samma spel.

• Turas om tills ni har gjort tio försök var. Vem fick högst poäng? Hur gjorde hen det?

• Vad kan du lära dig av din partners försök?

• Berätta för din partner två saker du tycker att hen gjorde bra under sitt försök.

*Du kan också kasta strumporna om du vill.