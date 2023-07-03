Fotbollsövningar för tjejer – Nike

I samarbete med Rebel Girls
Dynamiska övningar
Fotboll är roligt, så vi skapade övningar som är underhållande. Prova de här övningarna, förbättra dina färdigheter och utmana vänner och familj. Nu börjar vi!
Övning: Strumpbasket
Rulla ihop strumpor, rena eller stinkande, till en boll och ta fram en tvättkorg, hink eller väska.
Enkelt läge
• Placera korgen fyra steg bort.
• Håll strumpbollarna i handen.
• Släpp bollen och sparka* den mot korgen.
• Du får fem poäng för varje boll som hamnar i korgen.
• Du får en poäng varje gång du träffar korgen. Hur många poäng kan du få på tio försök?
• Kan du slå din bästa poäng?
Medelsvårt läge
• När du är redo kan du prova med den andra (icke-dominanta) foten.
• Du får tio poäng för varje boll som hamnar i korgen.
• Du får fem poäng varje gång du träffar korgen.
• Kan du slå ditt personbästa? Hur gjorde du det?
Med vänner och familj
• När du är redo kan du utmana en vän eller en familjemedlem i samma spel.
• Turas om tills ni har gjort tio försök var. Vem fick högst poäng? Hur gjorde hen det?
• Vad kan du lära dig av din partners försök?
• Berätta för din partner två saker du tycker att hen gjorde bra under sitt försök.
*Du kan också kasta strumporna om du vill.
Övning: Hur många kickar
Skapa en liten cirkel på marken eller golvet med koner, krita, block eller något annat. Ta sedan fram en fotboll.
Enkelt läge
• Ställ in en timer på 30 sekunder.
• Hur många kickar med fötterna kan du göra på 30 sekunder utan att bollen lämnar cirkeln?
• Kan du slå din bästa poäng?
Medelsvårt läge
• Ställ in en timer på 30 sekunder.
• Den här gången ska du försöka kicka bollen med så många olika delar av fötterna som möjligt, som tån, skosnörena, sulan, hälen eller insidan och utsidan av foten.
• Hur många kickar kan du göra på 30 sekunder?
• Om du vill ha en extra utmaning kan du ställa in timern igen och försöka kicka utan att använda samma del av foten två gånger i rad.
• Vad gjorde du bra när du fick din bästa poäng?
Med vänner och familj
• När du är redo kan du utmana en vän eller en familjemedlem.
• Se hur många kickar ni kan göra på 30 sekunder, men den här gången kickar ni till varandra.
• Se hur många kickar ni kan få tillsammans som ett lag.
Övning: Vinn över väggen
Allt du behöver är en boll och en vägg. Kör igång!
Enkelt läge
• Passa bollen till väggen, som om du passade till en vän.
• När den kommer tillbaka till dig, försök att stoppa den eller sparka tillbaka den med en annan del av foten varje gång.
• Hur många olika delar av foten kan du använda? Kan du behålla kontrollen över bollen?
Medelsvårt läge
• Den här gången kastar du bollen högre upp mot väggen.
• Försök att stoppa bollen eller passa tillbaka den till väggen, men den här gången använder du olika delar av kroppen, som bröstet, huvudet och andra delar av fötterna.
• Hur många olika delar av kroppen kan du använda?
Med vänner och familj
• När du är redo kan du utmana en vän eller en familjemedlem.
• Hur många gånger kan ni passa och stoppa bollen med fötterna som ett lag?
• Kan du stoppa bollen med en annan del av foten varje gång?
• Om ni vill kan ni tävla mot varandra: Passa bollen till varandra på olika sätt, för att göra det utmanande för din partner att stoppa bollen.
• Kom ihåg att stötta och hjälpa varandra att bli bättre.
Övning: Kägelspel
Ta fram tio leksaker eller föremål som du inte har något emot att välta. Det är dags att göra en strike.
Sparka
• I den här aktiviteten kallas föremålen "käglor".
• Ställ käglorna i en triangel. Det enklaste sättet att göra det är att skapa fyra rader (en kägla, två käglor, tre käglor, fyra käglor).
• Ställ dig cirka två meter från käglorna.
• Sparka bollen mot käglorna och försök att välta så många som möjligt.
• Efter varje försök ska du räkna många som har vält.
• Upprepa föregående steg fem gånger och summera det totala antalet käglor som du har vält.
• Kan du slå din högsta poäng varje gång? Vad gjorde du när du var som mest framgångsrik?
Kasta
• Ordna käglorna i en triangel, på samma sätt som i sparkövningen.
• Ställ dig cirka tre meter från käglorna.
• Kasta bollen och se hur många käglor du kan välta.
• Om du vill utmana dig själv kan du prova att stå längre bort eller ställa käglorna i olika former.
Med vänner och familj
• När du är redo kan du utmana en vän eller en familjemedlem.
• Skapa regler så att alla kan spela: Kastar ni? Sparkar ni? Hur långt börjar ni från käglorna? Hur många käglor? I vilken form ska de vara uppställda?
• Tänk på att alltid peppa de andra spelarna och hjälpa varandra.