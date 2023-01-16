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Senast uppdaterad: 16 januari 2023
Lästid: 3 min

Nike FC

FM Broadcast: Så skapar fotbollen gemenskap i den svarta diasporan

Den stora elitfotbollsturneringen är nu i full gång. FM Broadcast och Nike FC träffar den brittiske Versus-skribenten Mayowa Quadri, den tyska alumnen John Adekunle från Darwin FC, Founé Diawara, som är en av grundarna till franska Les Hijabeuses, och den nigerianske Premier League-anfallaren Taiwo Awoniyi för att prata på djupet om livet och deras erfarenheter av sport. Syftet? Att bredda perspektivet på samtalet kring fotbollen för att skapa en bättre, inkluderande framtid.

Framtiden för inkluderande sport och kultur

FM Broadcast är vår serie med målinriktade samtal med svarta atleter, förkämpar och kreatörer som inspirerar oss till att hitta en ny frekvens för framtiden.

Tidigare avsnitt

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    FM Broadcast Presents

    How Black Athletes Shape the Future

Ursprungligen publicerad: 16 januari 2023