Senast uppdaterad: 16 januari 2023
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Nike FC
FM Broadcast: Så skapar fotbollen gemenskap i den svarta diasporan
Den stora elitfotbollsturneringen är nu i full gång. FM Broadcast och Nike FC träffar den brittiske Versus-skribenten Mayowa Quadri, den tyska alumnen John Adekunle från Darwin FC, Founé Diawara, som är en av grundarna till franska Les Hijabeuses, och den nigerianske Premier League-anfallaren Taiwo Awoniyi för att prata på djupet om livet och deras erfarenheter av sport. Syftet? Att bredda perspektivet på samtalet kring fotbollen för att skapa en bättre, inkluderande framtid.
Framtiden för inkluderande sport och kultur
FM Broadcast är vår serie med målinriktade samtal med svarta atleter, förkämpar och kreatörer som inspirerar oss till att hitta en ny frekvens för framtiden.