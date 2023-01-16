Nike FC

Den stora elitfotbollsturneringen är nu i full gång. FM Broadcast och Nike FC träffar den brittiske Versus-skribenten Mayowa Quadri, den tyska alumnen John Adekunle från Darwin FC, Founé Diawara, som är en av grundarna till franska Les Hijabeuses, och den nigerianske Premier League-anfallaren Taiwo Awoniyi för att prata på djupet om livet och deras erfarenheter av sport. Syftet? Att bredda perspektivet på samtalet kring fotbollen för att skapa en bättre, inkluderande framtid.