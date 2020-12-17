Därför ska du bredda dina färdigheter, enligt förfatatren David Epstein

Om du frågar David Epstein, bästsäljande New York Times-författare och skribent inom sportvetenskap, vad han tycker om 2020 säger han ungefär så här: Det är den sortens oförutsägbara eller "elaka" miljö som leder till tillväxt – om du har förmågan att utnyttja tillfället. Utveckla din förmåga i det här avsnittet av Trained där Epstein samtalar med värden Ryan Flaherty, som är Nike Senior Director of Performance, Nike Performance Council-medlem och tränar elitatleter. Epstein förklarar varför lite kunskap om många saker (sport, ämnen, förmågor) är bättre än att vara specialiserad på en, varför framgång inte är linjär eller beroende av ålder och vilka frågor vi ska ställa till oss själva för uppleva större tillfredsställelse både på gymmet och utanför det.