Nike Football x LEGO® Collection för barn gör fotboll ännu roligare
Produktnyheter
Nike Football och LEGO Group har samarbetat med att ta fram en spännande kollektion för barn som hyllar fotbollskulturen genom en lekfull LEGO®-twist på älskade skor från Nike Football, den ikoniska sneakern Air Max 95 samt matchande fotbollsställ och sportswear.
- Nike Football x LEGO® Collection har lekfulla fotbollsskor och fotbollsinspirerade skor och kläder för barn med starka färger, roliga tryck och iögonfallande djurmönster inspirerade av LEGO-skapelser.
- Kollektionen innehåller fotbollsskorna Jr. Mercurial och Jr. Tiempo Streetgato, två nya barnvänliga versioner av Air Max 95, fotbollskit och fotbollsinspirerade sportkläder.
- Tröjorna och shortsen har Nikes kraftfulla Aero-FIT-kylteknik som håller barnen svala och torra, medan den nya Mercurial-skon drivs av hastighetsdriven prestandateknik.
- Kollektionen släpptes den 4 juni 2026 och finns nu tillgänglig världen över på nike.com, LEGO.com och hos utvalda återförsäljare.
Med spänningen som växer kring fotbollen sommaren 2026 kan barn nu vara med där det händer med Nike x LEGO® Football Collection, som nu är tillgänglig över hela världen. Detta senaste samarbete mellan Nike och LEGO Group ger en kreativ, lekfull och energigivande twist på Nikes fotbollsutrustning och uppmuntrar barn att uttrycka sitt unika jag genom ljusa färger och djärv design. Kollektionen kombinerar LEGO-designinnovationer med Nikes performance-teknik i form av skor och sportswear och erbjuder något för varje ung fotbolls- och/eller LEGO-fan.
Som en del av varumärkeskampanjen är de ikoniska minifigurerna showens stjärnor, stylade i fotbollsutrustning från Nike ur den nya kollektionen.
"Nike har alltid stått för kreativ, instinktiv fotboll", säger Nike Creative Director of Brand Initiatives, Andre Simmons. ”Vi vill att barn ska bli påminda om att fotboll är kul. För gamla fans handlar det om att bli påminda om glädjen de kände när de såg sina favoritspelare göra dessa ofattbara saker. Här finns något för alla.”
Vad finns i Nike Football x LEGO® Collection?
Kollektionen för barn innehåller två olika typer av fotbollsskor, två nya versioner av den älskade Air Max 95-livsstilssneakern, fotbollskit, tröjor, shorts, sportkläder och accessoarer.
Fotbollsskor
Dessa två fotbollsskosilhuetter är kollektionens mittpunkt och är en barnvänlig omvandling av två ikoniska modeller av Nikes fotbollsskor. De hjälper till att uppmuntra en ny generation fans att komma närmare sporten och göra fotbollen till sin egen, samtidigt som de uttrycker sin lekfulla energi och kreativitet.
Jr. Mercurial Vapor Pro och Academy: Jr. Mercurial Vapor Pro- och Academy-skorna är gjorda för snabbhet och för att synas. De är avsedda för spel på gräs och olika utomhusunderlag. Skorna har en pantergrafik i LEGO® och finns i het rosa med en orange swoosh och lila med en neongrön swoosh.
Jr. Tiempo Streetgato: Jr. Tiempo Streetgato gör också ett djärvt intryck i orange, svart och vitt, med sin street-stil, iögonfallande LEGO-klossmönster och metalldetaljer. Men till skillnad från Jr. Mercurial Vapor Pro och Academy är Jr. Tiempo Streetgato utformad för småsidigt spel och inomhusspel.
Kläder
Med matchande fotbollsställ och sportkläder får barnen en snygg look och känner sig svala, bekväma och självsäkra där ute på planen.
Aero-FIT Match-dräkter: Dessa dräkter innehåller Nike Aero-FIT – varumärkets innovativa kylteknik – och håller barnen svala och torra när de leker hela dagen. De matchande tröjorna och shortsen har designelement som grafik med jaguar och pilgiftsgroda, LEGO-klossmönster och iriserande märkesdetaljer. LEGO-inflytandet syns ytterligare med detaljer inspirerade av LEGO-minifigurer och verklighetstrogna LEGO-klossmönster som påminner om fotografier.
Hollywood Keepers-jersey: Den här exklusiva jerseyn med sitt mönster inspirerat av LEGO-klossar är höjdpunkten i klädkollektionen.
Sportklädesdesigner och accessoarer: Ytterligare sportkläder, med fler detaljer som kommer under de kommande veckorna, fulländar kollektionen.
Var kan du köpa den?
Nike Football x LEGO®-kollektionen finns nu tillgänglig på nike.com, LEGO.com och hos utvalda återförsäljare efter den globala lanseringen den 4 juni 2026.
Vanliga frågor
Vilka skor finns i Nike x LEGO® Collection?
Nike Football x LEGO® Collection innehåller två nya Nike-fotbollsskor för barn: Jr. Mercurial och Jr. Tiempo Streetgato. Dessutom innehåller kollektionen två nya versioner av Nike Air Max 95 i barnstorlekar.
Vad är Aero-FIT-tekniken?
Aero-FIT, som finns i Nike x LEGO-tröjor och -shorts, är Nikes innovativa kylteknik som är designad för att hålla dig sval och torr när du svettas. Det högklassiga, funktionella materialet är tillverkat helt och hållet av textilavfall och är därmed också miljövänligt.
Var kan jag köpa Nike x LEGO® fotbollskollektion?
Nike x LEGO-fotbollskollektionen säljs på nike.com, LEGO.com och hos utvalda återförsäljare.
Finns Nike x LEGO® fotbollskollektion utanför USA?
Ja, det här samarbetet mellan Nike och Lego är tillgängligt över hela världen.