Med spänningen som växer kring fotbollen sommaren 2026 kan barn nu vara med där det händer med Nike x LEGO® Football Collection, som nu är tillgänglig över hela världen. Detta senaste samarbete mellan Nike och LEGO Group ger en kreativ, lekfull och energigivande twist på Nikes fotbollsutrustning och uppmuntrar barn att uttrycka sitt unika jag genom ljusa färger och djärv design. Kollektionen kombinerar LEGO-designinnovationer med Nikes performance-teknik i form av skor och sportswear och erbjuder något för varje ung fotbolls- och/eller LEGO-fan.

Som en del av varumärkeskampanjen är de ikoniska minifigurerna showens stjärnor, stylade i fotbollsutrustning från Nike ur den nya kollektionen.

"Nike har alltid stått för kreativ, instinktiv fotboll", säger Nike Creative Director of Brand Initiatives, Andre Simmons. ”Vi vill att barn ska bli påminda om att fotboll är kul. För gamla fans handlar det om att bli påminda om glädjen de kände när de såg sina favoritspelare göra dessa ofattbara saker. Här finns något för alla.”