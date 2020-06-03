Flankstek med ugnsstekt potatis
Kost
Senast uppdaterad: 3 juni 2020
med Nike Training
En smakrik rätt som är klar att servera på 40 minuter. Receptet räcker till fyra portioner.
Det här är inte någon vanlig kötträtt med grönsakstillbehör. Liva upp middagsutbudet med det här otroligt goda receptet.
Gott om protein gör den smakrika maträtten väl värd ansträngningen. Gluten-, laktos- och nötfri.
Ingredienser
2 lb små potatisar
10,6 oz körsbärstomater
1 msk olivolja
1 citron
1 vitlöksklyfta
1 cup hackad persilja
2 msk olivolja
2 cups rucolasallad
21 oz flankstek
Ingredienser
1 kg små potatisar
300 g körsbärstomater
1 msk olivolja
1 citron
1 vitlöksklyfta
25 g hackad persilja
2 msk olivolja
150 g rucolasallad
600 g flankstek
Instruktioner:
- Värm ugnen till 400 °F. Skölj och torka potatisen och tomaterna. Lägg över på ett bakplåtspapper, ringla över olivolja och krydda med salt och peppar. Stek i ugn i 20–30 minuter.
- Skala och hacka vitlöken. Blanda den med persilja, citronskal, citronsaft, olivolja och salt och ringla över rucolasalladen.
- Stek flanksteken på hög värme i en stekpanna några minuter på varje sida. Smaksätt med salt och peppar. Låt stå i 10 minuter och skär sedan köttet i tunna skivor. Lägg över flanksteken på en tallrik, lägg potatisen och tomaterna på en salladsbädd och servera. Utsökt!
Instruktioner:
- Värm ugnen till 200 °C. Skölj och torka potatisen och tomaterna. Lägg över på ett bakplåtspapper, ringla över olivolja och krydda med salt och peppar. Stek i ugn i 20–30 minuter.
- Skala och hacka vitlöken. Blanda den med persilja, citronskal, citronsaft, olivolja och salt och ringla över rucolasalladen.
- Stek flanksteken på hög värme i en stekpanna några minuter på varje sida. Smaksätt med salt och peppar. Låt stå i 10 minuter och skär sedan köttet i tunna skivor. Lägg över flanksteken på en tallrik, lägg potatisen och tomaterna på en salladsbädd och servera. Utsökt!
Näringsinnehåll per portion
653 kalorier
59 g kolhydrater
50 g protein
24 g fett