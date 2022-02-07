Fem enkla sätt att äta bättre

Ibland är du snällast mot dig själv om du gör mindre, särskilt när det gäller träning och näring. För att få till positiva kostförändringar, oavsett om du springer, lyfter vikter eller gör något annat, är huvudsaken att fokusera på framsteg och inte perfektion.

Att äta rätt handlar lika mycket om hur du äter som vad du äter enligt John Berardi, som är fil.dr och medgrundare av Precision Nutrition. Han är specialist inom näringsbiokemi och jobbar med atleter för att boosta deras prestationer och återhämta sig med hjälp av kosten. Här är fem av hans enkla principer för hälsosam kost.