Nike Yoga Teacher Fabian Domenech om att vara sann mot sig själv

Under det senaste decenniet har yogautövandet nästan tredubblats i USA. Det är ingen överraskning för Fabian Domenech, som själv började praktisera yoga när han försökte balansera en spirande modekarriär, ett heltidsjobb i servicebranschen och ett hektiskt schema som CrossFit-coach i London. Tack vare yoga, meditation och resor över hela världen har han sedan dess lärt sig mer om kraften i egenkärlek och vikten av att släppa taget och varva ner. I det här avsnittet möter Nike Yoga Teacher och CrossFit-coachen vår värd Jaclyn Byrer för att prata om mental hälsa, dela med sig av den känsla av community och gemenskap han upplever i sporten och berätta vad vi kan förvänta oss av hans träningspass.