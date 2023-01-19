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Trained Podcast: Hitta ditt sanna jag med Fabian Domenech

Coachning

Nike Yoga Teacher Fabian Domenech har lett träningspass över hela världen. Hör vad han har lärt sig om sig själv och sin träning längs vägen.

Senast uppdaterad: 29 juni 2023
Lästid: 2 min
Nike Yoga Teacher Fabian Domenech om att vara sann mot sig själv

Trained är en podcast som utforskar det senaste inom holistisk träning.

Under det senaste decenniet har yogautövandet nästan tredubblats i USA. Det är ingen överraskning för Fabian Domenech, som själv började praktisera yoga när han försökte balansera en spirande modekarriär, ett heltidsjobb i servicebranschen och ett hektiskt schema som CrossFit-coach i London. Tack vare yoga, meditation och resor över hela världen har han sedan dess lärt sig mer om kraften i egenkärlek och vikten av att släppa taget och varva ner. I det här avsnittet möter Nike Yoga Teacher och CrossFit-coachen vår värd Jaclyn Byrer för att prata om mental hälsa, dela med sig av den känsla av community och gemenskap han upplever i sporten och berätta vad vi kan förvänta oss av hans träningspass.

"Jag tror att vi behöver yoga i våra liv på något sätt, för att centrera oss själva och bli bättre människor. För det finns så många människor men så få som verkligen känns mänskliga. Och jag tror att yoga gör oss mänskliga."

Fabian Domenech
Nike Yoga Teacher och CrossFit-coach

Lyssna nu

Har du frågor om mental inställning, träning, kost, återhämtning eller sömn? Har du förslag på en gäst eller ett ämne? Mejla till Jaclyn på trained@nike.com, så tar hon med sig förslagen inför kommande avsnitt.

Ursprungligen publicerad: 19 januari 2023

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