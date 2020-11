Håll den mentala energin uppe för att prestera på topp

Vetenskapen bakom mental trötthet

Enligt Kristy Martin, biträdande professor vid University of Canberra Research Institute for Sports and Exercise i Australien, kan man på samma sätt som man är fysiskt trött efter en löprunda på 16 kilometer eller ett snabbt HIIT-pass, vara mentalt trött efter en lång arbetsdag eller en svår arbetsuppgift som bara tar några minuter. "En arbetsuppgift som orsakar mental trötthet, dvs hjärnsläpp, är vanligtvis något du helst skulle slippa göra, antingen för att det är svårt eller för att det är tråkigt", säger Martin.



Andra studier har visat att hjärnsläpp kan påverka förmågan att hålla en viss takt på en motionscykel, en isometrisk position (t.ex. plankan) eller ett tempo vid 1 500 meter simning. Däremot märker du inte av det vid ett sprintlopp. Enligt Martin beror det på att uthållighet, dvs. en aktivitet där effektiv energi behövs, kräver medveten mental styrka som får en att vilja fortsätta. "Och eftersom mental trötthet ökar upplevelsen av ansträngning blir det med tiden allt svårare att fatta det här beslutet", säger Martin. Under en spurt på 20 sekunder finns det däremot mindre tid att tänka och tappa motivationen.