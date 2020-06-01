Få effektivare nätter
Coachning och kost
med Joe Holder
Hur du vårdar din viktiga sömn varje natt.
Våra dagar domineras ofta av något som kallas Parkinsons lag, det vill säga att tiden ditt arbete kräver fyller ut tiden du ger det.
Resultatet blir ofta att din dag – oavsett om det handlar om ditt jobb eller saker på din att-göra-lista – kan börja inkräkta på kvällen så att du kommer i säng flera timmar senare än du hade tänkt. Särskilt i dessa tider när gränsen mellan arbete och vila lätt blir suddig av att du är hemma.
Därför rekommenderar jag att du bestämmer hur dags du ska gå och lägga dig. Att ha en bestämd tid för när du börjar göra dig redo att gå och lägga dig ger en tydlig brytpunkt och det hjälper dig att vara proaktiv. Då blir du inte lika lätt distraherad av småsaker eller drar ut på andra projekt.
"Att ha en bestämd sluttid på dagen gör dig mycket mer produktiv, strategisk och fokuserad."
Joe Holder
Om du till exempel måste skicka ett e-postmeddelande i ett jobbärende och du har hela kvällen på dig, kanske du låter kvällen rulla på och blir distraherad av att spela på telefonen eller titta på tv.
Men när du har en bestämd tid för läggdags, blir du mycket mera strategisk med din tid och märker att du får lika mycket gjort under en begränsad tid som när du hade hela kvällen på dig.
Jag rekommenderar att man går och lägger sig vid 22.00, allra senast 23.00. Räkna baklänges från när du måste stiga upp och se till att du får åtminstone sex timmars sömn varje natt, alltså tid när du faktiskt sover, inte när du borstar tänderna eller varvar ner.
Självklart kan du lägga dig tidigare eller göra undantag när livet kommer i vägen, så länge du försöker komma i säng när du har bestämt.
"Välj en tidpunkt för läggdags och försök komma i säng vid den tiden varje kväll en hel vecka."
Joe Holder
Du kommer att märka att du blir mera noggrann med hur du använder dina kvällar och du kommer att börja dagen mera utvilad.