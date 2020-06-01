Få effektivare nätter

Om du till exempel måste skicka ett e-postmeddelande i ett jobbärende och du har hela kvällen på dig, kanske du låter kvällen rulla på och blir distraherad av att spela på telefonen eller titta på tv.



Men när du har en bestämd tid för läggdags, blir du mycket mera strategisk med din tid och märker att du får lika mycket gjort under en begränsad tid som när du hade hela kvällen på dig.



Jag rekommenderar att man går och lägger sig vid 22.00, allra senast 23.00. Räkna baklänges från när du måste stiga upp och se till att du får åtminstone sex timmars sömn varje natt, alltså tid när du faktiskt sover, inte när du borstar tänderna eller varvar ner.



Självklart kan du lägga dig tidigare eller göra undantag när livet kommer i vägen, så länge du försöker komma i säng när du har bestämt.