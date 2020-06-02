Perfekta utfall i sidled och variations

Om du är nybörjare ska du börja med att sätta formen (mer om det nedan). Börja med två eller tre set med åtta till tio repetitioner per ben. Sikta på att göra kvalitetsrepetitioner – vilket innebär långsamma och kontrollerade rörelser – med bara din kroppsvikt. Är du mer avancerad bör du fortfarande kolla av formen och sedan kan du lägga till vikt och införa variationer för att öka intensiteten.



Du kan lägga till utfall i sidled i alla typer av träningspass hemma eller när du är ute och reser. Överväg att använda vikter för att maximera ett styrketräningspass eller inkludera gående eller hoppande utfall i sidled i ett HIIT-pass för att öka pulsen.



Oavsett hur din träning ser ut ska du använda några minuter till att göra rörelseövningar för att öppna höfterna och aktiveringsrörelser för att aktivera sätesmusklerna, vilket förbereder musklerna och förbättrar din rörelseförmåga.