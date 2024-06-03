En känsla av tillhörighet

De mest effektiva tränarna – oavsett sport eller nivå – är de som coachar personen, inte spelaren. De personer som är en del av sporten kan vara några av de mest betydelsefulla i en tjejs liv. För att få tjejer att engagera sig i sport och få dem att komma tillbaka, är det viktigt att fokusera på att skapa positiva band mellan spelarna, samt mellan tränare och spelare.