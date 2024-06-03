En känsla av tillhörighet
Guide till att coacha tjejer
Experter menar att tjejer som utövar sport mår bättre fysiskt, psykiskt, mentalt, känslomässigt och socialt. Ändå slutar tjejer med sport dubbelt så ofta som killar. Det vill vi ändra på. Som en del av Nikes arbete med partner och experter inom communityn har vi tagit fram en guide till att coacha tjejer – en resurs som hjälper mentorer att ge unga atleter möjligheter och stöd.
Sport är en kraftfull upplevelse av många skäl – det vi lär oss, självförtroendet vi bygger upp och de band vi skapar. Tjejer som sportar lär sig av kompisar, tränare, föräldrar och andra som formar deras livslånga utveckling som atleter* och lagkamrater.
Experter vid Women’s Sports Foundation frågade tjejer vad de gillar med att sporta. Det vanligaste svaret? Få kompisar och känna lagtillhörighet. Här är ytterligare en viktig upptäckt från studien: En tjej som gillar sin tränare är mycket mer benägen att fortsätta spela även i framtiden. Det bästa sättet att komma igång är att lära känna tjejerna individuellt, prioritera samarbetsövningar och se till att de regelbundet paras ihop med nya partner.
De mest effektiva tränarna – oavsett sport eller nivå – är de som coachar personen, inte spelaren. De personer som är en del av sporten kan vara några av de mest betydelsefulla i en tjejs liv. För att få tjejer att engagera sig i sport och få dem att komma tillbaka, är det viktigt att fokusera på att skapa positiva band mellan spelarna, samt mellan tränare och spelare.
Ge henne förutsättningar att lyckas
- Samlas i en cirkel
Cirklar skapar en känsla av lagtillhörighet och gör det lättare för tjejer att få kontakt med de andra lagkamraterna. De får också tjejer (och barn i allmänhet) att känna sig tryggare eftersom alla befinner sig i cirkeln – ingenting händer bakom ryggen. Så nästa gång laget samlas ska du låta alla stå eller sitta i en cirkel.
- Lär känna dina spelare
Ta dig tid att lära känna dina spelare. Ställ frågor och kolla hur det har gått med sådant de kan ha berättat för dig.
Att få kontakt med dina spelare utanför träningen är ett bra sätt att bygga förtroende och skapa en positiv relation.
- Lär dig deras namn
I början av säsongen är samling och uppvärmning bra tillfällen att lära sig spelarnas namn. Ta reda på vad tjejerna vill bli kallade och använd deras föredragna namn och tilltal. Gör det till en vana att tilltala varje tjej vid namn vid varje träningstillfälle.