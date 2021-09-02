Nya segrar

Nya vinster: Eliud Kipchoge
Atleter*
Det historiska maratonloppet på 1.59.40 var bara början. Nu använder Eliud Kipchoge sina övermänskliga prestationer till att inspirera människor överallt att ompröva sin potential.
Han sover alltid överst i våningssängen på träningslägret. Han älskar Kelly Clarksons musik. Och han har startat en global rörelse som tagit sig långt utanför sporten. Eliud Kipchoge bekräftade sin status som legend när han slog den mytomspunna tvåtimmarsgränsen för ett maraton. Här tecknar de som känner honom ett intimt porträtt av en legend som ger ordet framgång en ny betydelse.
En ödmjuk hjälte
När Gloria Kosgei, en jurist i Eliud Kipchoges hemstad Eldoret i Kenya, för första gången träffade den legendariske maratonlöparen gjorde han någon oväntat: han presenterade sig själv.
"Han var väldigt vänlig första gången vi träffades. Han sa 'Gloria, jag heter Eliud'. Han var tvungen att presentera sig. Vem känner inte Eliud?" säger hon och skrattar.
I dag är Gloria en nära vän till Kipchoge som betonar löparens anspråkslösa karaktär – en egenskap han beundras och respekteras för både i hemlandet och internationellt.
"Alla pratar om hans ödmjukhet", säger Gloria. "Vi har många duktiga atleter i Kenya, men att hitta någon på hans nivå som är lika ödmjuk, det är ovanligt. Han vill inte särbehandlas, han ställer sig i kö precis som vi andra. Eliud är en högprofilerad atlet, men han ser inte sig själv som det. Han säger 'Jag är Eliud. Det är allt'."
"Eliud är en högprofilerad atlet, men han ser inte sig själv som det. Han säger 'Jag är Eliud. Det är allt'."
Kipchoges advokat, Richard Cheruiyot, har känt honom längre än de flesta. Richard, som också bor i Eldoret, har varit vän med Eliud i över 20 år och säger att Kipchoge trots sin framgång inte har förändrat sin attityd – eller sina sömnvanor.
"I början när han fortfarande var okänd brukade han åka till friidrottslägret i Kaptagat i Kenya. Han har blivit världsmästare, men fortsätter ändå att åka till lägret och sova överst i dubbelsängen. Han tycker inte det är något konstigt", säger Richard, som låter road av sin klient och vän.
"Eftersom han är så populär blir han lätt en sorts magnet så fort han rör sig utanför lägret. Folk går fram till honom och ställer frågor eller vill ta selfies och jag har aldrig sett honom avvisa någon."
Konsekvens är A och O
Kipchoge har en annan egenskap som har inspirerat de som känner honom: orubblig disciplin. Berlinbaserade Emilie Mullier Charrier är fastighetsmäklare och maratonlöpare. Hon träffade Kipchoge på 2018 Berlin Marathon och säger att mötet motiverade henne till att träna mer seriöst. Tack vare det lyckades hos sänka sin maratontid med en timme. Men för henne går fördelarna med mentaliteten långt utöver träningen.
"Eliud påverkade mig mycket", säger hon. "När man ser hans disciplin, konsekvens och passion för löpningen vill man göra samma sak. Jag använder mig av det han gör när han springer i mitt yrkesliv också: alltid ha en plan, ett program, göra mitt bästa varje dag även om jag inte är bra. Jag vill helt enkelt alltid göra mitt bästa och bli bättre för varje dag, precis som han."
En annan anhängare till Kipchoge är Usila Koech som arbetar på en bank i Las Vegas. Usilas familj har stått nära Kipchoges coach, Patrick Sang, i över 30 år. Hennes båda söner är löpare och har precis som Emilie anammat Kipchoges arbetsmoral.
"2019 åkte vi hela familjen till Kenya och bad att få träffa honom, trots att vi visste att han höll på att träna inför försöket att springa ett maraton på under två timmar i Wien. Han kom i tid och gav oss sin odelade uppmärksamhet. Han kramade pojkarna, gav dem ett stort leende och en varm omfamning. Han berättade sin historia, ställde genuina frågor till pojkarna om vad deras drömmar var och sa, "Allt ni vill göra kommer ni att göra. Ni måste bara ha disciplin. Ni måste vara konsekventa. Ni måste arbeta hårt."
Han berättade sin historia, ställde genuina frågor till pojkarna om vad deras drömmar var och sa, "Allt ni vill göra kommer ni att göra. Ni måste bara ha disciplin. Ni måste vara konsekventa. Ni måste arbeta hårt."
Familjen Koech tog en bild med Kipchoge den dagen. Några månader senare stod de i publiken när Kipchoge sprang sitt historiska maraton i Wien. Upplevelsen och samtalen med Kipchoge före loppet gjorde stort intryck på Usilas söner.
"Mötet med Eliud förändrade deras sätt att se på världen i allmänhet", säger Usila. "Vi har ett internt skämt i familjen: När de flesta säger 'Vad skulle Jesus ha gjort?', säger vi 'Vad skulle Eliud ha gjort?'. Vi tänker så eftersom ingen person kan lyckas genom att göra saker halvdant. Man lyckas om man är riktigt disciplinerad och konsekvent."
Väcka inspiration
Kipchoges syn på framgång är inspirerande eftersom han får målet att verka uppnåeligt. Madhvi Dalal är en walesisk apotekare och grundare av en ideell organisation i Nairobi som vill bekämpa menstruations-fattigdom. Hon fick själv bevittna Kipchoges magi när de volontärarbetade tillsammans i Samburu County i Kenya.
"Barnäktenskap och tidiga graviditeter är vanliga i den här delen av landet", säger Madhvi. "Jag utbildar flickor i menstruell hälsa och sexuella rättigheter. Men Kipchoge lärde dem så mycket mer. "Han sa, 'Vitamin N är rätten att säga nej. Och det är det viktigaste av alla vitaminer. Ni har rätt att säga nej.' Han sa också, 'Er bästa vän är en bok.' Så många av flickorna la det på minnet. Två månader senare, när de fick frågan om vad de ville göra när de blev äldre, sa de att de ville bli ingenjörer, piloter osv. Han gav dem hopp."
Kipchoge fick Madvhis flickor att drömma om sina framtida karriärer. Graffitiartisten Elijah "Eljay" Mutua i Nairobi är en annan person som citerar löparen som en ständig influens som driver hans konstnärskap.
"Kipchoge har inspirerat mig till att tro att man kan vara ostoppbar", säger Eljay. "Det viktigaste jag har lärt mig är att vara sann mot mig själv, oavsett vad. Din personlighet syns alltid i ditt arbete, den är som en signatur. Så om du hittar dig själv, hittar du nyckeln till allt annat."
"Kipchoge har inspirerat mig till att tro att man kan vara ostoppbar".
Det sanna arvet
Från Eldoret till Las Vegas – Eliud använder sin talang till att inte bara slå rekord utan också inspirera andra att hitta sin mening med livet. Oavsett om det är ett personbästa, ett nytt mål eller en ljusare framtid så har Kipchoge förändrat de här människornas liv, hjälpt dem att övervinna sina hinder och att uppnå sina mål.
Det är den här globala gemenskapen av människor som tror på sin egen gränslöshet som är det sanna arvet efter Kipchoge. Ett arv som kommer räcka längre än hans guldmedaljer, övermänskliga snabbhet och stunder av stjärnglans på podiet. Mot slutet av intervjun kommer Usila Koech – kvinnan vars hela familj lever efter mottot "Vad skulle Eliud ha gjort?" – till själva kärnan i hans arv.
"Djupt i mitt hjärta så tror jag att hans uppdrag är att lämna världen mycket bättre än han hittade den".
Muralmålare: Elijah "Eljay" Mutua
Fotografer: Kyle Weeks och Chris Anderson