Nya segrar

När Gloria Kosgei, en jurist i Eliud Kipchoges hemstad Eldoret i Kenya, för första gången träffade den legendariske maratonlöparen gjorde han någon oväntat: han presenterade sig själv.

"Han var väldigt vänlig första gången vi träffades. Han sa 'Gloria, jag heter Eliud'. Han var tvungen att presentera sig. Vem känner inte Eliud?" säger hon och skrattar.

I dag är Gloria en nära vän till Kipchoge som betonar löparens anspråkslösa karaktär – en egenskap han beundras och respekteras för både i hemlandet och internationellt.

"Alla pratar om hans ödmjukhet", säger Gloria. "Vi har många duktiga atleter i Kenya, men att hitta någon på hans nivå som är lika ödmjuk, det är ovanligt. Han vill inte särbehandlas, han ställer sig i kö precis som vi andra. Eliud är en högprofilerad atlet, men han ser inte sig själv som det. Han säger 'Jag är Eliud. Det är allt'."